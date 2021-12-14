İhracat hayali vurgun gerçek

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Bir ihbarcı, bazı tekstil firmaları üzerinden hayali ihracat yapılarak devletin dolandırıldığı bilgisini ilgili birimlerle paylaştı. İhbarcıdan alınan bilgilerle ilk aşamada gümrük müfettişleri araştırma başlattı. Gümrük müfettişlerinin uzun soluklu çalışmasının ardından hazırladıkları rapor Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne verildi. Polisin devam ettirdiği araştırmaya göre, İstanbul’da faaliyet gösteren 29 tekstil firması üzerinden hayali ihracat yapılıyordu. Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova’ya hayali ihracat yapan 29 tekstil firmasını E. Ç. organize ediyordu. Dolandırıcılık çetesi, birkaç firma üzerinden tekstil ürünü gönderiyordu. Bazı sevkiyatlar ise hiç yapılmadan yapılmış gibi kayıtlara girildi. Ancak gönderilen ve gönderilmiş gibi gösterilen ürünler sahte faturalarla çok yüksek fiyatlarla gösterildi.

28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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Çete, bu yolla devletten usulsüz bir şekilde yaklaşık 750 milyon TL vergi iadesi aldı. Polisin aylar süren teknik ve fiziki takibinin ardından dün sabah İstanbul merkezli İzmir, Yalova, Bilecik, Kırklareli, Adıyaman, Gaziantep ve Hatay’da 51 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Operasyonda, aralarında KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile ihraç edilmiş ancak daha sonra devlet memurluğuna dönmüş eski bir emniyet müdürü ve bir gümrük müdürünün de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Gözaltına alınanlar sorguya alınırken, adreslerinde bulunamayan kişileri yakalanması için operasyonun sürdüğü bildirildi. Emniyette sorguları tamamlanan kişilerin de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecekleri bildirildi.