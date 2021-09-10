İhracat birim değer endeksi yüzde 14.6 arttı

İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %25,9, ham maddelerde (yakıt hariç) %32,0, yakıtlarda %71,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %10,7 arttı.



İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %3,8 AZALDI



İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %18,2, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,8 azalırken, yakıtlarda %29,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %30,3 ARTTI



İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %30,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %21,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %63,5, yakıtlarda %67,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %22,5 arttı.



İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %10,3 AZALDI



İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %23,1, yakıtlarda %2,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,4 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %2,8 AZALDI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Haziran ayında 147,2 olan ihracat miktar endeksi %2,8 azalarak, 2021 Temmuz ayında 143,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Temmuz ayında 126,6 olan ihracat miktar endeksi %12,7 artarak, 2021 Temmuz ayında 142,7 oldu.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %0,1 AZALDI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Haziran ayında 106,1 olan ithalat miktar endeksi %0,1 azalarak, 2021 Temmuz ayında 106,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Temmuz ayında 110,7 olan ithalat miktar endeksi %2,0 artarak, 2021 Temmuz ayında 112,9 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2021 YILI TEMMUZ AYINDA 91,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Temmuz ayında 104,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 12,5 puan azalarak, 2021 yılı Temmuz ayında 91,6 oldu.

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