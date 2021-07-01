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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.07.2021 - 12:15 | Son Güncelleme:

İhraç edilmeye başladı... Yurt dışındaki ilk kullanıcısı belli oldu

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İhraç edilmeye başladı... Yurt dışındaki ilk kullanıcısı belli oldu

BMC ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen Vuran 4x4 Havan Aracı'nın yurt dışındaki ilk kullanıcısı Kosova olacak.

Türk savunma sanayisi firmalarının iş birliğiyle geliştirilen Vuran 4x4 Havan Aracı'nın ilk ihracatı Kosova'ya yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC tarafından üretilen Vuran 4x4 Çok Amaçlı Zırhlı Araç bir süredir Türk güvenlik güçlerinin envanterinde görev yapıyor.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları ve operasyonel kabiliyetlerine yönelik girdileri ve geri dönüşleri doğrultusunda Vuran 4x4'ün farklı konfigürasyonları geliştirildi. Bu kapsamda, BMC ve ASELSAN tarafından geliştirilen Vuran 4x4 Havan Aracı da güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu muharebe tecrübesi ve vizyonunun Türk savunma sanayisinin dinamikleriyle buluşturularak Türk mühendisleri tarafından ürüne dönüştürülmesiyle ortaya çıkan Vuran 4x4 Havan Aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri referansıyla yurt dışında da ilgi gördü.

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İhraç edilmeye başladı... Yurt dışındaki ilk kullanıcısı belli oldu

Vuran 4x4 Havan Aracı'nın ilk ihracat haberi de Kosova'dan geldi. Son dönemde Balkanlar'a yönelik gerçekleştirdiği ihracat başarılarına bir yenisini ekleyen BMC, Vuran 4x4 Havan Aracı'nın ilk yurt dışı satışını Kosova Savunma Bakanlığı ile imzaladığı sözleşme kapsamında gerçekleştirdi.

Vuran 4x4 Havan Aracı’ndan ilk etapta 2 adet üretilip teslim edilecek. Araçların üretimi BMC ve ASELSAN ortaklığında yapılacak. "Mehmetçik'in yeni süngüsü" olarak nitelendirilen ASELSAN'ın 120 milimetre havan silah sistemi Alkar'ın kullanıldığı araç, yüksek hareket ve beka kabiliyetiyle zorlu iklimsel ve coğrafi koşullarda görev yapabiliyor.

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