İHA’ları yaptık, sıra uçan otomobilde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST 2020 Ödül Töreni’ne katıldı. Gaziantep’ten yükselen heyecana ortak olmak istediklerini ifade eden Erdoğan, “Salgın sebebiyle festival alışık olduğumuz kalabalıklar yerine sınırlı gruplarla gerçekleştirildi. Ancak şu karşımdaki kalabalık, bu manzara sizlerin azmini ve kararlılığını hiçbir virüsün, hiçbir engelin, hiçbir tehdidin durduramayacağını gösteriyor” dedi.

SAYILI ÜLKELERDENİZ

Türkiye’nin daha düne kadar insanlı veya insansız hava araçları alanında esamisi okunmayan bir ülke durumunda olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün ise hedeflerine yönelen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız. Teknoloji devrimini gençlerimizle birlikte yürütme çabamız ise bu dönüşümü enerjik bir şekilde hayata geçirme amacımızın bir kaynağıdır” dedi.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Türkiye’de bazılarının hala milli teknoloji hamlesini küçümsediklerini, hatta ellerinden gelse yok etmeye çalışacaklarını teessürle takip ettiklerini belirten Erdoğan, “Halbuki dünya büyük bir dijital devrim sürecinden geçiyor. Teknolojinin hızına yetişmek artık bir tercih değil mecburiyet halini almıştır. Daha önemlisi yaşadıklarımız, bize bu değişimi yerli ve milli imkânlarla gerçekleştirmemizin de şart olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten bir ülke olma konusundaki ısrarlarımızın ve gayretlerimizin gerisinde bu hakikat ve tecrübe vardır” ifadelerini kullandı.

TÜRK MALI DAMGASI

“Teknoloji devrimini gençlerimizle birlikte yürütme çabamız ise bu dönüşümü uzun soluklu kurma ve enerjik bir şekilde hayata geçirme amacımızın bir kaynağıdır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizler hayallerinizde ısrarcı olursanız, geleceğin teknolojilerinin ‘Türk malı’ damgasıyla tasarlanıp üretileceğine inanıyorum. Gençlerimizin dinamizmini altı da üstü de boş sloganlarla heba etmek isteyenlere verdiğimiz en güzel cevap buradaki manzaradır. Bugüne kadar gençlerimiz onlara güvendiğimiz hiçbir konuda bizi mahcup etmedi. Sevgili gençler, bizim medeniyetimiz insan medeniyetidir. İlim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, hikmet medeniyetidir. Bu kavramların ifade ettiği ruhtan korktuğumuz dönemde teknoloji başta olmak üzere her alanda geriledik.”

ISRARIMIZIN MANASINI ÇÖZEMEZ

Geçmişini bilmeyenin bugün nerede durduğunu ve gelecekte nereye yönelmesi gerektiğini de bilemeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mesela İslam bilim ve teknoloji tarihini bilmeyen, müzesini gezmemiş hiç kimse bizim şu anda yapmaya çalıştığımız işlerin ilhamını nereden aldığımızı anlayamaz. Yerli ve milli savunma sanayimizi geliştirme yolunda hayatlarını feda eden isimlerin mücadelesini bilmeyen, kendi tankımızı, topumuzu silahımızı, üretme ısrarımızın manasını çözemez” diye konuştu.

REKABETÇİ ÖZGÜN SİSTEMLER

TEKNOFEST’e bu yıl 84 farklı ülkeden 100 bin yarışmacı başvurusu yapıldığını kaydeden Erdoğan, “Uzun bir ihmal edilmişlik sürecinin ardından, batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine ülkemizin her köşesini kalkındırırken, aynı zamanda üretmek ve kazanmak isteyen herkese aradığı fırsatı sunduk. İnsansız su altı sistemleri yarışmasında ipi göğüsleyen TEKNOFEST ekibi şimdi uluslararası alanda rekabet edecek özgün sistemler gelişiyor. İki defa roket takımı birinciliği kazanan gençlerimiz, bu başarılarını girişime dönüştürmeye hazırlanıyor. Yapay zeka girişimi kuran gençlerimiz, TEKNOFEST’in lise seviyesi birincileriydi” dedi.

‘MAVİ VATAN’A İMZA ATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde festivale katılan bazı öğrencilerle stantların bulunduğu alanı gezdi. Türk bayrağı hediye edilen Erdoğan, öğrencilerle anı fotoğrafı çektirdi. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin projelerini inceleyen Erdoğan, öğrencilerin talepleri üzerine ödül kartları ile festival kapsamında hazırlanan ve aralarında ‘Mavi Vatan’ ismi verilen bir projenin de bulunduğu roketleri imzaladı. Akıllı ulaşım ve diğer sistemlere yönelik projeler hakkında da bilgi alan Erdoğan, rahatsızlığı nedeniyle festivale katılamayan bir öğrenciyle stantta görüntülü konuşarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, konuşmasının ardından, canlı bağlantıyla 30 ilde dene yap teknoloji atölyesi açılışı yaptı. Erdoğan, daha sonra festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi. Öğrenciler de Erdoğan’a ‘Teknofest 2020’ yazılı kilim hediye takdim etti.

‘TÜRKİYE’NİN BAŞARILI GENÇLERE İHTİYACI VAR’

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için tasarlayan, üreten, geliştiren somut neticelere ulaşan başarılı gençlere, başarılı insanlara ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan, “Daha açık bir ifadeyle, Türkiye’nin size, gayretlerinize, çabalarınıza, enerjinize, vizyonunuza ihtiyacı var. Her birinizden eğitiminize, çalışmalarınıza, geleceğinize dört elle sarılmanızı istiyorum. Bütün mesele azmetmek. Bizim gençliğimiz bunları yapar ve yapacaktır. Her şeyin ideal olduğunu da söyleyecek durumda değiliz, ama destek olmakta da kararlıyız. Eksikler varsa tamamlarız, hatalar varsa düzeltiriz, engeller varsa kaldırırız. Yeter ki siz mücadele etmekten, gayret göstermekten vazgeçmeyin. Bu dünyada herkese yer var, yeter ki hayal edin, çok çalışın ve azminizi asla kaybetmeyin. Şairin dediği gibi: Hep denedin, hep yenildin. Olsun yine dene, yine yenil, daha iyi yenil” ifadelerini kullandı.

GÖKYÜZÜNDE ‘ŞOV’



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen festivalde hava araçları, Gaziantep Kalesi çevresindeki uçuşlarla vatandaşlara unutulmaz dakikalar yaşattı. İlk olarak SoloTürk, birbirinden değişik hareketler sergilediği uçuşla vatandaşların beğenisini topladı. Daha sonra Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları kentin semalarında gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, gökyüzüne dumanla ay ve yıldız çizerek Türk bayrağını resmetti. Dünyanın en başarılı akrobasi pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa da havada hünerlerini sergiledi. Atak helikopterleri, havada ‘harmandalı’na eşlik etti. Hava araçlarının gösterilerini vatandaşlar, Türk bayrağı sallayarak ve alkışlarla izledi.

ÜLKEYİ KALKINDIRMAK İSTEYEN ÖZEL SEKTÖRE DÜŞMAN OLAMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep temaslarında 300 fabrikanın toplu açılış törenine de katıldı. Konuşmasında isim vermeden CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı, “CHP’nin iktidarı döneminde bazı özel şirketleri kamulaştıracaklarına” dair sözlerine eleştiriler getiren Erdoğan, özetle şunları söyledi: “15 milyar liralık yatırım bedeliyle hizmete giren bu fabrikalarda, 45 bin vatandaşımız doğrudan istihdam imkânına kavuştu.

Her kim 21’inci yüzyıl Türkiye’sinde özel sektörü düşmanlaştırıyorsa, onun ülkemizin kalkınmasıyla ilgili bir hassasiyeti yoktur. Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır. Her kim devlet ile özel sektörün işbirliğini acımasızca eleştiriyorsa, onun hedefi Türkiye’yi yurtdışına bağımlı kılmaktır. Türkiye’nin kalkınmasını, güçlenmesini, ekonomik ve ticari bakımdan gelişmesini savunan hiç kimse özel sektöre düşmanlık yapmaz.

Bazı siyasi parti temsilcilerinin son dönemde yaptıkları özel sektör karşıtı açıklamalar, aslında bunların zihin kodlarını ortaya koymaktadır. Bunların mazisinde savunma sanayii başta olmak üzere her alanda özel sektör karşıtlığının birçok örneği vardır.

KENDİLERİ BİLİRLER

28 Şubat döneminde sermayeyi yeşil, beyaz diye ayırarak ekonomimizin altını oyanlar da yine bu faşist ideolojinin mensuplardır. Milletten yedikleri onca silleye rağmen maalesef, bu zihniyet değişmemekte ısrar etmektedir. Kendileri bilirler. Milletimiz vakti saati geldiğinde, bunları siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldırmakta tereddüt etmeyecektir.”

Gaziantep’te vatandaşlara da hitap eden Erdoğan, maske ve sosyal mesafe uyarısı da yaptı ve “Cumhur ittifakı olarak atacağımız adımlar çok önemli. Dayanışmamız çok önemli” dedi.