İHA ve SİHA'ların görüntü kayıt kartları Gaziantep'ten

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Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde ikinci gününde devam ediyor. Akyılmaz, fuar kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, SAHA EXPO’da 12 firmayla Gaziantep'i temsil ettiklerini ve fuardaki firmaların birçoğunun savunma sanayisiyle çalışmalar yapan firmalardan oluştuğunu kaydetti.

Fuarda, Gaziantep'teki firmaların, ekosistem içerisindeki diğer firmalarla iş birliği yaparak bağlantılarını artırmasını, onların tedarikçisi olmasını, ikili görüşmelerle yeni yatırımların, şirket evliliklerinin geliştirilmesini amaçladıklarını belirten Akyılmaz, stantlarına yoğun bir ilgi olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'in üretim, istihdam ve ihracat rakamlarıyla Türkiye'nin üretimdeki lokomotif şehirlerinden ve gıda, iplik, halı, ayakkabı, kimya, tekstil alanlarında da Türkiye'de en rekabetçi illerden biri olduğunu dile getiren Akyılmaz, bu çıtayı biraz daha yükseltmek istediklerini belirtti.



"GAZİANTEP'İN YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLER ÜRETMESİ İÇİN DÖNÜŞÜM PROGRAMI BAŞLATTIK"

İKA Genel Sekreteri Akyılmaz, "Dolayısıyla Gaziantep'in bundan sonraki dönemde emek yoğun sektörlerin yanı sıra yüksek teknoloji ürünler üretmesi için de bir dönüşüm programı başlattık. Dönüşüm programında Gaziantep Sanayi Odası'yla iş birliği halinde çalışıyoruz. Bu dönüşüm programı kapsamında Gaziantep'te özellikle savunma sanayi ve medikal sanayi alanında üretimi artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu noktada da Gaziantep'te ciddi bir altyapı ve potansiyel olduğunu dile getiren Akyılmaz, çalışmalara makine ve metal sektöründen başladıklarını ve şu anda 120’den fazla makine metal sanayiinde faaliyet gösteren firmaya sahip olduklarını bildirdi.



"ULUSLARARASI SANAYİ SINIFLANDIRMA KRİTERLERİNE GÖRE GAZİANTEP'İN 71 YETENEĞİ VAR"

Gaziantep olarak, Savunma Sanayi Başkanlığıyla çok sayıda iş birliği gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamında önce Gaziantep'in altyapısını araştırdıklarını anlatan Akyılmaz, şunları kaydetti:

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"Savunma sanayi anlamında bizim hangi yeteneklerimiz var? Hangi ürünleri üretebiliriz? Bunları belirledik. Uluslararası sanayi sınıflandırma kriterlerine göre Gaziantep'in 71 yeteneği bulunmakta. Bu yeteneklerle ve mevcut hatlarla Gaziantep’in üretebileceği yeni ürün sayısı 453. Biz bunların envanterini çıkardık. Aynı zamanda savunma sanayinde faaliyet gösteren firmalarımızın, özellikle makine metal sektöründeki firmalarımızın makine teçhizat, Ar-Ge, sertifikasyon konusunda maliyetlerini karşılamak için de Bakanlığımızla iş birliği halinde finansman maliyeti desteği programını tasarlayıp firmalarımıza finansman aktarımı yapmayı planlıyoruz. Bu da firmalarımızın hem ürün çeşitliliğini hem de uluslararası ve ulusal anlamda rekabet gücünü artıracaktır. Eğer bunu başarabilirsek Gaziantep her geçen gün savunma sanayinin, Türkiye'deki ve uluslararası piyasadaki pazarından hak ettiği payı daha fazla almış olacak."

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"2023'TE GAZİANTEP'İN SAVUNMA SANAYİ EKOSİSTEMİ ÇOK GÜÇLÜ OLACAK"

Burhan Akyılmaz ayrıca Gaziantep'te İHA ve SİHA'ların görüntü kayıt kartlarının üretildiği bilgisini paylaşarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yine kurşun geçirmez cam imalatımız var, beş eksenli, üç eksenli ve farklı CNC tezgahlarında ürettiğimiz savunma sanayi ürünlerinin yedek parçaları, onların tamamlayıcı maddeleri, termal kameralar ve radar sistemleri yaygın olarak ürettiğimiz ürünler. Bu ürün çeşitliliği her geçen gün artıyor. Bir yandan da teknik tekstil çalışıyoruz. Yani eminim ki 2023'te Gaziantep'in savunma sanayi ekosistemi çok güçlü olacak."