İHA pazarında çıtayı yükseltti

Coşkunöz Holding, savunma, havacılık ve İHA teknolojileri alanlarındaki üretim ve yatırımlarına arttırarak devam ettiğini belirtti. Firmadan yapılan açıklamaya göre, temelleri 1950 yılında M. Kemal Coşkunöz tarafından küçük bir atölyede atılan Coşkunöz Holding, bugün Türkiye başta olmak üzere dünyaya otomotiv, savunma ve havacılık, bilişim alanlarında teknoloji üreten ve ihraç eden global bir markaya dönüştü. Coşkunöz Savunma ve Havacılık (CSH) ile UAVERA, bir yandan yerli savunma sanayine katkı sunarken diğer yandan yaptıkları ihracatla Türkiye’ye katma değer sağlıyor.

ÇAĞATAY İHA’YA BÜYÜK İLGİ

Çağatay İHA 17-20 Ağustos tarihleri arasında yapılan IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda ziyaretçilerden tam not aldı. Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay UAVERA standı ve sergilenen Çağatay İHA’ya gösterilen ilgi hakkında konuştu. Acay, milli imkânlarla geliştirilip kullanıma hazır hale getirilen ve son konfigürasyonlarla sınıfında çığır açan Çağatay İHA’ya IDEF’te yerli ve yabancı katılımcıların ilgisinin kendileri için çok önemli olduğunu aktardı. CEO Acay, UAVERA standını, savunma sanayiine ilgi duyanlarla birlikte Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş ve heyeti, Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Madat Guliyev, Özbekistan Cumhuriyeti heyeti, Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanlığı heyeti, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ve heyeti, ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, Brezilya askeri temsilcileri ile birçok firma yetkilisinin ziyaret etmesinin İHA üretimi konusunda doğru yolda olduklarını kanıtladığını ifade etti.

DİKEY İNİŞ VE KALKIŞ

Acay, yerli ve milli İHA ve uçuş kontrol sistemleri geliştirme hedefiyle yola çıkan UAVERA’nın Çağatay İnsansız Hava Aracı CGT50 ile kendi kulvarında belirgin özellikleriyle öne çıktığını söyledi. UAVERA’nın ürettiği İHA sistemlerinin en belirgin fark ve teknolojisinin piste ihtiyaç duymadan dikey iniş kalkış yapabilmesi olduğunu belirten Acay, “Elektrikli motorları sayesinde dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen İHA’mız, kalkış sonrası uçuş süresince benzinli motorunu devreye alarak yatay hareket edebiliyor” dedi. Acay, tamamen yerli ve milli yazılımlar ile bu hareket kabiliyeti otonom hale getirilen Çağatay İHA’da kullanıcı dostu bir simülasyon ara yüzü ile pilota kullanım kolaylığı sağlandığını söyledi. Çağatay İHA 6 saate kadar havada kalma ve 150 kilometreye kadar olan iletişim menzili ile sınıfında lider konumda bulunuyor.

ÇAĞATAY İHA HAVELSAN HARBİYE'YE ENTEGRE

IDEF 2021 Fuarı’nda sergilenen Çağatay İHA, HAVELSAN ve UAVERA ekiplerinin birlikte yürüttükleri bir proje ile HAVELSAN’ın sistemlerine entegre edildi. Böylece Çağatay İHA uçuş anında HARBİYE sisteminin kullanıcıları tarafından sahadaki bir unsur olarak takip, komuta ve kontrol edilebilecek ve saha ekiplerine bulut altı keşif, gözetleme hava desteği sağlanabilecek. Acay, Çağatay İHA’nın uydu kontrolü hakkında önemli bilgiler paylaştı. Acay, İHA’nın uydu kontrolü ile sınırları aştığını, gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Çağatay İHA’nın artık mesafe kısıtı olmadan kontrol edilebildiğini aktardı. INMARSAT, COBHAM, A-TECHSYN ve UAVERA işbirliği ile gerçekleştirilen ve yaklaşık bir yıl süren Ar-Ge projesi sonucunda kendi sınıfında dünyanın ilk uydudan kontrol edilen İHA sistemi olma başarısını gösterdiğini aktaran Acay, “Bu sayede Çağatay İHA’lar TÜRKSAT uyduları üzerinden kesintisiz ve güvenilir bağlantı ile kolaylıkla kontrol edilebilecek” dedi.

HEDEF PAZAR LİDERLİĞİ

Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, Türkiye’de dikey iniş ve kalkış yapabilen küçük İHA ve hedef İHA pazarında, pazar lideri ve teknoloji geliştiricisi olmak için yola çıktıklarını ve tüm sektör paydaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda optimum ürünleri geliştirerek yerli ve milli üretim yapmayı planladıklarını, sonraki adımlarının yurtdışı pazarı olacağını aktardı.

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