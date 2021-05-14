İHA kargolar geliyor

İŞTE HEDEFLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Mobilite Araç ve Teknolojileri Strateji Yol Haritası’ taslağına göre Türkiye’nin 2023, 2025 ve 2030 yılına dönük hedeflerine yer verildi. Taslak çalışmaya göre 2030 yılına kadar şu adımların hayata geçirilmesi planlanıyor: 2023 yılında hem motorlu kara taşıtı ve römorkların hem de diğer ulaşım araçlarının ihracatının toplam imalat ihracatı içindeki payının yüzde 20’ye çıkması, yeni teknoloji platformlarına yapılan yatırımlarla ihracatın 2030’a kadar 1.5 kat artması hedefleniyor. 2030 yılına kadar üretilen mobilite araçlarında yerlilik oranı en az yüzde 75’e çıkarılacak.

AVRUPA’DA LİDERLİK

2030 yılında yüzde 35’i elektrikli olmak üzere 1.6 milyon araç pazarına sahip olunacak ve 251 bin şarj soketi ve altyapısı tamamlanacak. 2030 yılında elektrikli ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa’da lider ve dünyada ilk beşte olunması için çalışılacak. Ana hat lokomotif, vagon ve elektrikli tren setleri geliştirilmesi ve üretimi alanında 2025 yılında küresel ve ulusal marka çıkarılacak. 2030 yılında 5 yeni pazara ihracat yapılacak. 2023 yılında bağlantılı ve otonom araçlara Avrupa’ya ihracat yapmak için insansız kara aracı ve sağlık, kargo gibi uygulamalı çözümleri geliştiren, araçlarda katarlama çözümleri sunan markalar çıkarılacak.

KÜRESEL MARKALAR

2023 yılında sivil İHA’larla tarım, kargo, hasar tespit, ilk yardım gibi uygulama çözümleri geliştirerek küresel markalar çıkarılacak. 2030 yılına kadar yakın mesafe yolcu ve araç taşımacılığında kullanılan çevre ve enerji dostu elektrikli gemi üretimi yapılacak, küçük tonajlı gemilerde dünya lideri olmak için çalışılacak.

2030’DA BATARYA MERKEZİ

2023 yılında batarya modül ve paketi geliştirilerek, üretim yatırımları yapılacak, test merkezi kurulacak. 2025 yılında yerli bir kimya firmasının aktif olmayan malzeme yatırımı yapması, batarya hücre üretim yatırımı yapılmasıyla, 2030 yılına kadar bölgesel batarya üretim merkezi olunacak.

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