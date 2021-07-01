İGSAŞ’tan 200 milyon dolarlık yatırım

Bunun için yatırım düğmesine basan şirket, bu sene 2 ayrı yatırım projesini başlattı. 2019’da ve 2020’de Kütahya ve Antalya tesislerinde yeni yatırımlarla üretim ve satışı artıran İGSAŞ, şimdi de 30 dönümlük arazide yaklaşık 50 milyon dolar bütçeli Karadeniz yatırımına iki ay içerisinde başlamaya hazırlanıyor. İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, Samsun yatırımı ile şu an İGSAŞ’ın üretim havuzunda yer almayan iki ürünü de ürün portföyüne ekleyeceklerini kaydederek, “Bu yatırım ile birlikte toplamda 200 bin tonluk bir kapasite artışı hedefliyoruz. Bu da tarım ürünleri özelinde kapasite de yüzde 15’lik bir artışa denk geliyor. 1.5 yılda yani 2023 başında da bu yatırımı tamamen Karadeniz’ bölgesinde ülkemize kazandırmış olacağız ve 100 kişilik bir istihdam da böylece oluşmuş olacak. Bunun dışında güney bölgesinde de ayrı bir yatırım için fizibilite çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Diğer bir yatırım planlarının da Kütahya bölgesinde olduğunu ifade eden İlkay Ünal, “Bunu da şu anda şirket bünyesinde konuşmaya başladık. Fizibilite çalışmalarımız sürüyor. Toplam 150 milyon dolarlık bir yatırım. Teşvik mekanizmalarını da değerlendiriyoruz, özellikle kadın istihdamında da bu yatırımlarımız öne çıkacak. Böylece toplam yatırım tutarı 200 milyon doları bulacak” diye konuştu.

FİYATLAR ARTTI

Son birkaç yıldır emtia fiyatlarının kurdan bağımsız yukarı yönlü hareket ettiğine, özellikle şubat 2021 ve sonrasında global piyasalarda çok hızlı yukarı tırmandığına dikkat çeken Ünal, “Bir ürün özelinde örnek vermek gerekirse mesela temmuz ayı itibariyle DAP gübresi sezonu başlıyor. DAP gübresi yeteri kadar toprağa atılamaması durumunda toprağın verimi düşüyor. Bu ürünün fiyatı da yüzde 60’a yakın artmış durumda. Türkiye geçen yıl toplamında 336 bin ton DAP ithalatı yapmış. Bu sene ilk 4 ayda ise bu rakam 71 bin ton. Fiyat pahalı olunca ihtiyaç olsa da tedarik zorluğu oluşuyor ki bunda navlun fiyatlarının çok yükselmesinin de payı var. Biz de hemen ikame ürünlerle ülke genelindeki bayilerimize çözüm üretmeye başladık” değerlendirmesinde bulundu.

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