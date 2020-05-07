İGDAŞ'a fatura soruşturması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, İstanbul’da abonelerden gelen şikâyetler üzerine doğalgaz faturalarının incelendiğini açıkladı. Gelen şikâyetlere bakıldığında mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğinin tespit edildiğini kaydeden Yılmaz, “Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. İGDAŞ soruşturması sonucunda da kurulumuz mevzuata aykırılığı sabit görürse gerekli yaptırımları uygulayacağız” dedi.



İADE EDİLMELİ

CNN Türk yayınına katılan Başkan Yılmaz, burada yaptığı açıklamada da şunları söyledi: “İGDAŞ yıllardır bu sektörün öncülerinden olan bir kurum. İGDAŞ’tan böyle bir uygulama beklemiyorduk. Faturalar eğer şartlar nedeniyle belirlenen sürede okunmuyorsa geçen yılın aynı dönemine ait fatura gönderilmeliydi. Fazla alınan tutarların vatandaşlara iade edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde biz bu konuya müdahil olacağız ve İGDAŞ cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak.”

YOĞUN ŞİKÂYET

EPDK’den yapılan yazılı açıklamada ise salgın döneminde özellikle karantina bölgeleri için kıyasen fatura uygulamasına geçildiği hatırlatıldı. Türkiye’nin büyük bölümünde elektrik ve doğalgaz faturalarının düzenlenmesi için sayaçların okunduğu belirtilen açıklamada, İstanbul’da ikamet eden doğalgaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikâyetlerinin tek tek incelendiği ve İGDAŞ’ın mevzuata aykırı sürelerde abonelere fatura düzenlediğinin tespit edildiği kaydedildi.

45 GÜNLÜK FATURA KESİLDİ

Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre abonelere kesilecek faturaların kapsamının ortalama 25 günden az 35 günden fazla olmaması gerektiği hatırlatılan açıklamada, İGDAŞ’ın vatandaşlara 40-45 günlük fatura kestiği aktarıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Yılmaz, sayaçların okunma sürelerinin belli olduğunu belirterek, “Bütün şirketler de ona göre sorumluluklarını bilecek, titizlikle görev yapacak. Doğalgaz sektöründe faturalandırmalar ile ilgili daha önce böylesi şikayetlerle karşılaşmamıştık. Bundan sonra da tekrarlanmamasını, uzun yıllara dayalı bu güvenin zedelenmemesini umuyoruz. Özel şirket olsun, belediye iştiraki olsun bizim için farklı değil. İçinden geçtiğimiz bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur edilmesine, sektörümüze halel gelmesine asla müsaade etmeyiz. Vatandaşımız rahat olsun, bize güvensin” dedi.



İGDAŞ: DURUMU EPDK İLE PAYLAŞTIK

6.5 milyon abonesi bulunan doğalgaz dağıtım şirketi İGDAŞ’tan da konu ile ilgili açıklama geldi. İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, sayaç okuyucularının salgın nedeniyle okuma işlemlerinde zorluk yaşadıklarını belirtip, “Bu konu daha önce hem kamuoyu ile paylaşılmış hem de EPDK yönetimi gerekçeleriyle birlikte bilgilendirilmiştir” dedi. Ödemelerde abonelere her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirten İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, “Abone sayısı itibariyle pazar günleri hariç haftanın her günü sayaç okunması gerekmektedir. EPDK’nın aldığı kıyas fatura uygulaması şartlarından birisi, saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonunun sağlanması ve sosyal mesafenin korunması halidir. Nitekim sayaç okuma personelimizin bir kısmı kronik rahatsızlıkları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında idari izinli veya karantina sürecindedir. Yine bu dönemde sağlık problemleri nedeniyle ve sağlık raporu almak suretiyle izinli olan veya ailesinde yüksek riskli bireyler olduğu vb sebeplerle izin kullanan personelimiz bulunmaktadır” dedi.

TATİLLERDE OKUNAMADI

Salgın nedeniyle binalara girme ve sayaç okuma faaliyetlerinin normal zamanlara göre nispeten daha güç olduğunu vurgulayan Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer taraftan nisan ayı içerisinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle 6 gün sayaç okuması yapılamamıştır. Yine resmî tatiller ve ramazan bayramı da dikkate alındığında, mayıs ayında aynı nedenlerle dokuz gün sayaç okuma imkânının olmayacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla bu zorunlu haller fatura gün sayısını uzatmaktadır. Bu durum daha önce hem kamuoyu ile paylaşılmış hem de sayın EPDK yönetimi gerekçeleriyle birlikte bilgilendirilmiştir.” (Fatma AKSU / İSTANBUL)