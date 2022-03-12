İGA’dan flaş kar önlemi açıklaması

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İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda, güvenli seyahat ve operasyonların aksamaması adına önlemler en üst seviyeye yükseltildi. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’dan yapılan açıklamada, bugün etkisini artırması beklenen hava muhalefeti sebebiyle yolcu güvenliği açısından İstanbul Havalimanı’nda, seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığı belirtildi.

"İPTAL EDİLEN SEFERLER DIŞINDA OPERASYON DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, "Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği İGA İstanbul Havalimanı’nda, operasyonlar iptal edilen bazı seferler haricinde sıkıntısız bir biçimde sürüyor. Hava muhalefeti nedeniyle seferi iptal olan yolcuların İstanbul Havalimanı’na gelmeden önce ilgili hava yolu şirketi ile iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmeleri önem arz ediyor" denildi.