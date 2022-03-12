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İGA’dan flaş kar önlemi açıklaması

#İstanbul Havalimanı#Sabiha Gökçen#İGA
İGA’dan flaş kar önlemi açıklaması

İstanbul’da üç gündür etkili olan ve bugün şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki seferler yüzde 30 azaltıldı. Apron, pist, ve taksi yolları başta olmak üzere karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği İstanbul Havalimanında iptal edilen seferler dışındaki uçuşlar ise aksamadan sürüyor. Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda toplam 407 uçuşunu iptal etmişti. 

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İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda, güvenli seyahat ve operasyonların aksamaması adına önlemler en üst seviyeye yükseltildi. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’dan yapılan açıklamada, bugün etkisini artırması beklenen hava muhalefeti sebebiyle yolcu güvenliği açısından İstanbul Havalimanı’nda, seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığı belirtildi.

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"İPTAL EDİLEN SEFERLER DIŞINDA OPERASYON DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, "Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği İGA İstanbul Havalimanı’nda, operasyonlar iptal edilen bazı seferler haricinde sıkıntısız bir biçimde sürüyor. Hava muhalefeti nedeniyle seferi iptal olan yolcuların İstanbul Havalimanı’na gelmeden önce ilgili hava yolu şirketi ile iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmeleri önem arz ediyor" denildi.

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#İstanbul Havalimanı#Sabiha Gökçen#İGA

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