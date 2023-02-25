İGA: İstanbul Havalimanı olası depreme hazır

Haberin Devamı

İGA'dan yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın tüm tasarım süreçlerinin depreme uygun gerçekleştirildiği ve olası İstanbul depremine de hazır olduğu bildirildi. İstanbul Havalimanı için farklı mecralarda kimi değerlendirmeler yapıldığı belirtilirken, olası deprem senaryolarının İstanbul Havalimanı'nda planlanan tüm tesis ve yapılara muhtemel etkilerinin, 2015 yılındaki tasarım aşamalarında dikkate alındığı vurgulandı.

SİSMİK TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Açıklamada, "Bu amaçla Mayıs 2015 tarihli İstanbul Havalimanı Sismik Tehlike Raporu hazırlatan İGA, bu süreçte Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Onursal Profesörü Mustafa Erdik, Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Türkkan ve Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Ansal öncülüğünde, ulusal ve uluslararası bir ekip ile birlikte çalıştı. Söz konusu raporda, deprem tehlikesi için kaynak faylarda oluşabilecek herhangi bir depremin muhtemel etkilerinin belirlenmesi amacı ile sahaya özgü sismik tehlike değerlendirmesi yapıldı; zemin ve binaların tasarımlarında kullanılacak deprem yükleri İstanbul Havalimanı özelinde tespit edildi" denildi.

Haberin Devamı

POLAT: HAVALİMANI YAPILMADAN ÖNCEKİ JEOLOJİK YAPI DEĞİŞTİRİLDİ

Açıklamada İGA İstanbul Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat'ın görüşlerine de yer verildi. Polat, '475 yıllık tekerrür süreli DD2* depremi' etkisinde İstanbul Havalimanı'nın kesintisiz hizmet verme prensibiyle tasarım ve inşaatının tamamlandığını belirterek, "Kriterimiz, İGA İstanbul Havalimanı'nın beklenen İstanbul depremi sonrasında hiç hasar görmemesi ve kesintisiz kullanım prensibinin işlemesi üzerine kuruldu. Beklenen İstanbul depreminin meydana gelmesi halinde, terminal, hava trafik kule, enerji merkezi, ARFF istasyonları dahil tüm binalarımız ve hava tarafı 'pist-apron-taksi yollarında, operasyonların aksamayacağı şekilde, deprem modellemelerimiz çerçevesinde, tasarım ve inşaat çalışmalarımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Polat, havalimanı yapılmadan önceki jeolojik yapının değiştirildiğini ve olası deprem yükleri dahil havalimanı operasyonlarına uygun hale getirildiğinin altını da çizdi.