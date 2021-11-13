İGA CEO'su Samsunlu: Avrupa’nın en dirençli havalimanıyız

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İGA'dan yapılan açıklamada Kadri Samsunlu'nun geçen hafta İngiliz haber kanalı BBC World News'de katıldığı canlı yayında Covid-19 pandemi sürecinde havacılık sektörüne ilişkin soruları yanıtladığı belirtildi.

Programda havacılık sektörünün şu anda çok daha iyi durumda olduğunu ve normalleşme sürecinin devam ettiğini kaydeden Samsunlu, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı turistlere ve havayolu şirketlerine tekrar kapılarını açması çok iyi bir gelişme. Koordinasyon, Covid-19 aşılama süreci küresel olarak desteklendiği ve devletler tarafından teşvik edildiği için daha iyi durumda" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en dirençli havalimanı olduğunu belirten Samsunlu, "Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek uzun mesafe uçuşlarla Asya ve Orta Doğu'da daha fazla hareketlilik göreceğimizi umuyoruz. İstanbul Havalimanı olarak, Avrupa'nın en dirençli havalimanıyız. 2020'de birinciydik ve büyük ihtimalle 2021'de de birinci olacağız" açıklaması yaptı.

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"THY DE KRİZDEN GÜÇLENMİŞ OLARAK ÇIKACAKTIR"

Türk Hava Yolları'nın da bu krizden güçlenerek çıkacağının altını çizen Samsunlu, "Türkiye turizm yönü oldukça güçlü bir rota ve biz bu durumdan faydalandık. Ayrıca, oldukça geniş uçuş ağına sahip olan Türk Hava Yolları da bu krizden güçlenmiş olarak çıkacaktır. Rakamlar açısından bakacak olursak, kıyaslamamızı hep 68 milyon yolcu ağırladığımız 2019 yılına göre yapıyoruz. Geçen yıl, bu sayı 23 milyona düşmüştü, bu yıl ise 37 milyon civarında bir rakama ulaşacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

"2050 YILINA KADAR KARBON EMİSYONUMUZU SIFIRA İNDİRME HEDEFİMİZDE KARARLIYIZ"

Kadri Samsunlu şunları söyledi:

"Havacılık sektörünün ihtiyacı, herkesin bir noktadan başka bir noktaya özgürce uçabildiği normalleşmiş bir döneme girmesi. Kuzey Amerika uçuşlarının açılmasından duyduğum mutluluğun nedeni de budur ve bu süre içinde hali hazırda kapalı olan Asya pazarı ve diğer pazarların da önümüzdeki yıl itibarıyla tekrar açılması en büyük temennimdir. İGA havalimanı olarak, 2050 yılına kadar karbon emisyonumuzu sıfıra indirme hedefimizde kararlıyız. Avrupa'da daha erken tarihleri gösteren başka havalimanları mevcut ve biz de bu süreyi 2050'den önceye çekmek için önümüzdeki her adımı yeniden planlıyoruz."