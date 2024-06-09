İflas otelleri de vurdu

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Türkiye’de 11 oteli bulunan grubun yüksek sezon öncesi nasıl bir karar alacağı merak edilirken FTI markası altında faaliyet gösteren Meeting Hotels’in CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Barış Atasoy, Hürriyet’e konuştu.

FTI markası altında 200 farklı şirket olduğunu kaydeden Atasoy, “FTI iflasını açıkladı ancak otel grubu olarak biz dünya genelindeki 60 tesisimizle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Türkiye’deki otellerimizin kiralarını sene başında ödedik. Bu otellerimizdeki FTI misafiri yüzde 20 civarında. Şu anda otellerimizde yer yok. Ancak iflas gündemi nedeniyle piyasada çok büyük bir panik havası oluştu” dedi.

BANKALAR KİLİTLENDİ

Panikle birlikte tedarikçilerin icra yoluna gittiğini anlatan Atasoy, şöyle devam etti: “Vadesi gelmeyen borçlarımız bile icra konusu olmaya başladı. 60 gün vadeyle iş yapmışız daha 10 gün olmuş ama ödeme talebi ile karşılaşıyoruz. Bu durum bankalarımızı kilitliyor. Hafta başında tur operatörlerinden aldığımız 8 milyon Euro’luk çeki geri dağıttık. Otellerimizde 2 bin 750 personelimiz var. Her gün 6 bin 500’den fazla misafir konaklıyor. Sadece Türkiye’de 3 bin 500 yatağımız var. Bu seneki gelir beklentimiz 80 milyon Euro’nun üzerine çıkmak. Şu anda 60 milyon Euro’nun üzerinde rezervasyonumuz var. Yatırımlarımız tamam. İflas kararı sonrası tek bir personelimiz bile istifa etmedi. Maaşları zamanından önce ödüyoruz. Devlete tek kuruş vergi borcumuz yok. Ama yaşanan suni gündem bize zarar veriyor.”