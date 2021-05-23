İflas ettiğini duyurmuştu! Yerine geçen şirketten flaş açıklama

Corriere della Sera gazetesinin Cumartesi günü hükümet kaynaklarına dayanarak bildirdiği habere göre ITA, en yoğun dönem olan yaz tatili sezonunu kaçıracak.

İflas eden İtalyan ulusal havayolu firması Alitalia'nın yerini alan İtalyan havayolu şirketi Italia Trasporto Aereo'nun (ITA) başlangıçta nisan ayında uçuşlara başlaması bekleniyordu.

Şirketin CEO'su Fabio Lazzerini, geçen ay AB Komisyonu ile yürütülen devlet yardımı konusundaki görüşmelerin çıkmaza girmesi nedeniyle hizmetlerin temmuz ayına alındığını söylemişti.

Lazzerini, İrlanda merkezli Ryanair gibi düşük maliyetli yolcu taşımacılığı yapan rakiplerinin hizmetlerini arttırdığı bir ortamda, yoğun yaz sezonu için uçuşların zamanında başlamasını istediğini dile getirmişti.

Ancak Corriere della Sera, diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, planlanan başlangıç tarihinin Roma ile Brüksel arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle eylül ayına ertelendiğini aktardı.

Bununla birlikte haberin devamında ITA'nın, Atalia ile, AB'nin Alitalia'nın geri kalan varlıklarını satın almasını beklerken, eski şirket adına bilet satmaya olanak tanıyacak bir anlaşmaya varabileceği de belirtildi. İddiayla ilgili ITA'dan herhangi bir yorum yapılmadı.

Diğer yandan halihazırda Alitalia'nın yönetiminin sorumluluğunu üstlenen İtalya Sanayi Bakanı Giancarlo Giorgetti, çarşamba günü Brüksel'de AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager ile bir araya gelerek şirketin durumunu görüşecek.

Yaklaşık 11 bin çalışanı bulunan İtalya'nın bayrak taşıyıcı havayolu Alitalia'nın kaderi, şirketin acil durum yönetimi altına alındığı Mayıs 2017'den bu yana siyasi bir sorun olarak kalmaya devam ediyor.

Koronairüs salgının baş göstermesinin ardından Avrupa ve dünya genelinde birçok havayolu şirketi ya iflas etti ya da binlerce kişiyi işten çıkararak küçülmeye gitti.

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