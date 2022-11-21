İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX'in ve kurucusu Sam Bankman-Fried'in çöküşü, haftalardır gündemden düşmüyor. FTX'in ve bağlantılı kuruluşlarının işleyişine dair her gün yeni bir detay daha ortaya çıkıyor.

Bu süreçte adını çok sık duyduğumuz biri daha var: Caroline Ellison. Ellison, Bankman-Fried'in kurucusu ve sahibi olduğu hedge fon Alameda Research'ün tepe yöneticisiydi.

Geçtiğimiz hafta Bankman-Fried'in Alameda'ya yatan paralardan 10 milyar dolar kadarını FTX'e aktardığı, borsanın iflası sonucu bu paranın 1,7 milyar dolar kadarının buhar olup uçtuğu ortaya çıktı. Bankman-Fried, suçlunun Alameda olduğunu belirterek, "FTX, parayı Alameda'ya ödünç verdi, Alameda da o parayla kumar oynadı ve kaybetti" diye konuştu.

Bankman-Fried'in yönelttiği suçlamanın ardından oklar Ellison'a döndü. Genç kadının sosyal medyadaki paylaşımlarının ve iletişim bilgilerinin silinmesi de şüpheleri artırdı. Şimdi gazeteciler, yatırımcılar ve internet dedektifleri her taşı kaldırıp altında Ellison hakkında bir şeyler arıyor. Son olarak CoinDesk'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı bir haberde Ellison ile Bankman-Fried'in bir dönem sevgili olduğunu yazması merakı daha da körükledi.

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28 yaşında olduğu bilinen Ellison hakkındaki bilgilerin en önemli kaynakları, yıllardır paylaşımlar yaptığı Tumblr sayfaları, verdiği röportajlar ve konuk olduğu podcast yayınları. İlk bakışta fazlasıyla zeki ve iyi eğitimli bir matematik dâhisi ve kitap kurdu gibi görünen Ellison, derinlere inildiğinde şaşırtan özellikler taşıyor.

İşte herkesin merak ettiği o genç kadın...

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20 Eylül 1994'te dünyaya gelen Caroline Ellison, Boston'ın dışındaki mahallelerinden birinde büyüdü.

Annesi de babası da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde ekonomi profesörü. Babası Glenn Ellison, şu an bölüm başkanı olarak görev yapıyor, annesi Sara Fisher Ellison da okulun en kıdemli profesörleri arasında. Bu nedenle Ellison ve kardeşleri çocukluk çağlarında ekonomiyle ilgili sohbetlere çok sık şahit oldu.

FTX'in 2020 yılında yayınladığı bir podcast'te anlattığına göre, Ellison, 5 yaşındayken kendi kendine okumayı söktü ve Harry Potter serisinin ikinci kitabı olan 'Sırlar Odası'nı okumayı başardı. Forbes dergisinin bir haberine göre ise daha 8 yaşındayken bir ekonomi makalesi yazıp babasına sundu. Makale, bir oyuncak mağazasında satılan doldurulmuş hayvanların fiyat analizini konu ediniyordu.

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Ellison'ın matematiğe ilgisi ve zekâsı çocukluktan itibaren ortaya çıktı. Hatta kızlarından ilham alan baba Glenn Ellison, o yıllarda, temel matematik derslerinden sıkılan çocuklar için ileri seviye matematiğe odaklanan ders kitapları bile kaleme aldı. Ellison'ın matematiğe ilgisi ve zekâsı çocukluktan itibaren ortaya çıktı. Hatta kızlarından ilham alan baba Glenn Ellison, o yıllarda, temel matematik derslerinden sıkılan çocuklar için ileri seviye matematiğe odaklanan ders kitapları bile kaleme aldı.

"Kızlara verilen en büyük matematik ödülü" olarak bilinen Math Prize for Girls gibi yarışmalara katılan Ellison, 2012'de girdiği Stanford Üniversitesi'nde de matematik okudu. Derslerine giren profesörlerden Ruth Ackerman, Ellison'ı Forbes dergisine, "zeki, odaklı ve matematik kafalı" sıfatlarıyla anlatmıştı. Ellison'ın "etkili hayırseverlik" felsefesine olan ilgisi de üniversitede başladı. Hatta okulun Etkili Hayırseverlik Kulübü üyeleri arasında da yer aldı.

2016 yılında Stanford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Wall Street'te çalışmaya başlayan Ellison'ın hayatı boyunca böyle bir iş hayali kurduğu yahut "Finans sektöründe çalışmazsam yaşayamam" dediği filan yoktu. Daha ziyade üniversiteden mezun olmasına yakın yaptığı "Matematik mezunları ne iş yapar?" araştırmasından elde ettiği veriler Ellison'ı bu işe yönlendirmişti.

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BANKMAN-FRIED'LE JANE STREET'TE TANIŞTILAR

İlk işinde Wall Street'in önce gelen alım satım şirketlerinden Jane Street Capital'da çalışan Ellison, Bankman-Fried'le de burada tanıştı. İkisi de 20'li yaşlarındaydı, ikisinin de ebeveynleri profesördü, ikisi de hayır kuruluşlarına bağışlamak amacıyla çok para kazanmak olarak özetleyebileceğimiz "etkili hayırseverlik" felsefesine büyük ilgi duyuyordu. Frekansları hemen tuttu.

Dolayısıyla Bankman-Fried, 2018 yılında Alameda'yı kurmak için Jane Street'ten ayrıldığında Ellison'ı da peşinden gitmeye ikna etmesi pek şaşırtıcı olmadı.

Ellison'ın FTX'in podcast'indeki ifadesiyle Alameda'nın kuruluşu tam bir "bindik bir alamete..." durumuydu.

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Şirketin ilk günlerini "Üniversiteden yeni mezun olmuştum ve Alameda'nın en tecrübeli broker'larından biri bendim" diye anlatan Ellison, bu genç yaşta bu kadar önemli bir pozisyona gelişini "neredeyse kazara oldu" sözleriyle özetliyordu. Forbes'a yaptığı açıklamada ise "O günlerde halimiz, 'Eh, evet, ne yaptığımızı pek bilmiyoruz' şeklindeydi" diye konuşuyordu Ellison.

Ellison, Alameda'da çalışmaya başladığında, işlerin ilerleme hızı nedeniyle şaşkınlığa uğramıştı. Alameda'nın yanında Jane Street bile yavaş kalıyordu. FTX podcast'inde dediğine göre, "İş yapma biçimi şöyleydi: Biri bir şey öneriyor, bir başkası bu önerinin kodunu yazıp yayınlıyor. Her şey bir saat içinde olup bitiyordu".

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The Wall Street Journal'a konuşan çeşitli kaynaklara göre, SBF'in yakın çevresindeki bu hızın altında yatan faktörlerden biri uyarıcı ilaç kullanımıydı. Hatta Ellison da geçen yıl bir tweet'inde bu ilaçları öven ifadeler kullanmıştı.





DİĞERLERİ OYUN OYNARKEN O KRALİYET DÜĞÜNÜNÜ İZLİYORDU

Ellison, Alameda Research ekibindeki tek kadındı. Şirketin diğer çalışanları ise Bankman-Fried'in yakın arkadaşlarından Gary Wang, Nishad Singh ve Sam Trabucco'ydu.

2018 yılında şirketi hep birlikte Berkeley'den Hong Kong'a taşıdılar. Burada öğrenci evi gibi bir ortamda hep birlikte yaşıyor ve kripto alım satımı yapıyorlardı. Ekibin erkekleri iş dışındaki zamanlarını video oyunları oynayarak geçirirken, Ellison, Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğünü gibi şeyleri izleyerek vakit dolduruyordu.

Doğrusunu söyleme gerekirse Bankman-Fried evreninde her şey baş döndürecek bir hızla ilerliyordu. Alameda'dan bir yıl sonra kurulan FTX birkaç yıl içinde dünyanın en büyük kripto piyasalarından biri haline geldi. Bankman-Fried bir süreliğine iki şirketin CEO'luğunu aynı anda yürüttü.

Alameda ve FTX'in hem Hong Kong'da hem de Bahamalar'da ofisleri ve çalışanları vardı. Ellison tıpkı Bankman-Fried gibi zamanının çoğunu Bahamalar'da geçiriyordu.

Alameda'nın alım satım stratejilerinin başında değerli bir varlığı bir piyasada ucuza alıp başka bir piyasada pahalıya satmak olarak tanımlayabileceğimiz arbitraj geliyordu. FTX o dönemde hem büyük hem de küçük yatırımcıların favorisi piyasaları arasına girdiğinden, Alameda işlemlerinin çoğunu FTX üzerinden yürütüyordu.

SBF, CEO'LUĞU ONA VE TRABUCCO'YA BIRAKTI

Alameda, 2020'de faiz benzeri bir kazanç getiren kripto para birimlerine yatırım yapmaya başladı. Ellison 2021 başında yayımlanan bir podcast'te bu fikre ilk etapta karşı olduğunu belirterek, "Riskleri konusunda kaygılarım vardı ama tartışmayı kaybettim" dedi.

Trabucco'nun 2021 tarihli tweet'lerinde belirttiğine göre, Alameda'nın agresif stratejileri zamanla iç gücüyle ve Elon Musk'ın sosyal medya paylaşımları gibi faktörlerle belirlenir hale geldi.

2021 sonbaharında kripto paralar rekor üstüne rekor kırarken, FTX de en parlak günlerini yaşıyor, California Üniversitesi'nin futbol sahasının isim hakkını almış olmayı kutluyordu. Bankman-Fried bu dönemde FTX'e odaklanma isteğiyle Alameda'nın idaresini eş-CEO'lar olarak Ellison ve Trabucco'ya bıraktı. O sırada Alameda'nın ekibi 25 kişiydi.

Sam Bankman-Fried artık CEO olmamakla birlikte halen Alameda'nın sahibiydi. FTX'in iflas bildirimine göre şirketin yüzde 90'ı SBF'in yüzde 10'u ise Gary Wang'indi.

İkili, 2022 yılında Forbes dergisinin "30 Yaş Altındaki 30 Başarılı İsim" listesine seçildi.

2022 başlarında kripto paraların serbest düşüş yaşadığı dönemde birçok piyasa iflas ederken, Bankman-Fried kurtarıcı rolüne soyundu; piyasanın tansiyonunu düşürmek için zor durumda olan şirketlere kredi verdi, iflasın eşiğindekileri satın aldı.

Ancak o günlerde Alameda da pek iyi durumda değildi. Şirkete sık sık teminat tamamlama çağrıları geliyordu. Trabucco'nun Ağustos ayında eş-CEO'luğu bırakması da önemli bir göstergeydi. Trabucco, Alameda'da da çalışmanın "zor, yorucu ve tüketici" olduğunu belirtmişti.

FTX'in çöküşünden önce Bankman-Fried, zamanının büyük bir kısmını spot ışıkları altında geçiriyor, televizyonlarda kripto yorumculuğu yapıyor, Washington'da kanun yapıcıların karşısına çıkıp lobi faaliyetleri yürütüyordu. Ellison ise bu süreçte hep perde arkasındaydı, Alameda'nın "makine dairesinde" çalışıyordu. FTX çalışanlarının Forbes'a dediğine göre, bu konumdan oldukça memnundu. Neredeyse tamamı Bankman-Fried'e ait olan Alameda'nın tek bir amacı vardı: Para kazanmak. Ve SBF bu önemli görevi Ellison'a emanet etmişti.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI TÜM FOYAYI MEYDANA ÇIKARDI

Bu noktadan sonra Ellison tek yönetici olarak kalsa da dikkat çekmemeyi sürdürdü. Bugün ise @Autismcapital gibi Twitter hesaplarından, Gawker gibi yayın kuruluşlarına herkes Ellison'ı araştırıyor. Bu süreçte birçok detay açığa çıktı.

Ellison'ın sosyal medyada yakın zamana kadar oldukça aktif bir kullanıcı olduğu biliniyordu. @carolinecapital kullanıcı adıyla sık sık tweet atıyor, Gawker'ın bildirdiğine göre "worldoptimization" ve "worldoptimization-lifeadvice" isimli iki Tumblr hesabından paylaşımlar yapıyordu.

Ellison hakkında ortaya çıkan detaylardan biri de iyi bir okur olması. Tumblr'da sık sık kitap yorumu paylaşan Ellison, en son Naomi Novik'in "The Golden Enclaves"ini ve Ned Beuman'ın "Venomous Lumpsucker"ını yorumlamış gibi görünüyor. Ancak Harry Potter kitaplarından Matthew Yglesias'ın kaleme aldığı ekonomi-siyaset blog'u Substack'e kadar her şeyi okuduğu da biliniyor.

Geçen hafta CoinDesk, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı bir haberde, Ellison'ın Bahamalar'da hep birlikte yaşayan 10 kişilik FTX/Alameda çalışanları grubunun üyelerinden biri olduğunu yazdı. Siteye göre bu 10 kişinin arasında zaman zaman romantik ilişkiler de yaşanıyordu. Ellison ve Bankman-Fried arasında da böyle bir ilişki vardı. Çift zaman zaman ayrılıp barışıyordu.

En sevdiği renk gri olan Ellison, daha eski Tumblr paylaşımlarında romantik ilişkisini toplumsal cinsiyet normları bağlamında "geleneksel" olarak nitelendiriyordu. Genç kadın ilerleyen dönemde, gelenekselden uzaklaşıp "kültür/toplum konusunda şüpheci" bir noktaya geldiğini belirten yazılar kaleme aldı.

Tumblr'daki bir paylaşıma göre, Bahamalar'daki evdeki hayat "Çin imparatorunun haremi" gibiydi. Evde bir hiyerarşi vardı ve herkes bu hiyerarşideki rolünü biliyordu. Ellison ve ev arkadaşlarının terapistleri de ortaktı. Bu kişinin George Lerner olduğu Sequoia Capital'ın şimdi silinmiş olan SBF profilinde yazıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Alameda'dan kovulan Ellison'ın bundan sonraki adımı belli değil. LinkedIn sayfası dahil çevrimiçi paylaşımları yavaş yavaş ortadan kaybolan Ellison'ın nerede olduğu da bilinmiyor. En son 6 Kasım tarihinde Alameda'nın bilançosunu savunan tweet'inin ardından kendisinden bir daha haber alınamadı.