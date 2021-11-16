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IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu

#Uluslararası Enerji Ajansı#IEA#Opec
IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol talebindeki toparlanmaya rağmen Avrupa'da tekrar yükselişe geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgası, zayıf seyreden sanayi faaliyetleri ve yüksek petrol fiyatları nedeniyle bu yıl ve gelecek yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini sabit tuttu.

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IEA'nın ekim ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"na göre, yükselen doğal gaz fiyatlarının petrol kullanımını teşvik etmesiyle talepte normal koşullara kıyasla günlük 400 bin varil artış bekleniyor. Ajans, küresel petrol talebi öngörüsünü bir önceki rapora göre sabit tutarak, bu yıl için 170 bin varil, 2022 yılı için ise 210 bin varil artış öngörüsünü yineledi.

Böylece, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük 5 milyon 491 bin varil artışla yaklaşık 96 milyon 282 bin varil olması bekleniyor. Talebin, gelecek yıl ise günlük 3 milyon 371 bin varil artışla 99 milyon 653 bin varile ulaşarak salgın öncesi seviyelerine dönmesi öngörülüyor.

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Rapora göre, salgının ortaya çıktığı 2020'de günlük 90 milyon 791 bin varile kadar gerileyen küresel petrol talebi, 2019'da 99 milyon 542 bin varil seviyesinde gerçekleşmişti. Petrol talebinde bu yıl günlük 35 milyon 668 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 217 bin varille Amerika ve 13 milyon 700 bin varille Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise Asya Pasifik Bölgesi konumunu güçlendirirken, bu sıralamanın değişmesi beklenmiyor.

KÜRESEL PETROL ARZI EKİMDE ARTTI

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Rapora göre, küresel petrol üretimi, geçen ay bir önceki aya göre 1 milyon 400 bin varil artışla günlük 97 milyon 670 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Bu artıştaki başlıca etken, ağustos sonunda etkili olan Ida kasırgası nedeniyle üretimin sekteye uğradığı dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de üretimin artması oldu. Küresel petrol arzının ekim-aralık döneminde 1 milyon 500 bin varil artacağı öngörülürken, bu artışın 400 bin varillik kısmının ABD'den geleceği, Suudi Arabistan ve Rusya'nın ise OPEC hedefleriyle uyumlu olarak 330 bin varillik artış sağlayacağı tahmin ediliyor.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi ise ekimde bir önceki aya göre yaklaşık 240 bin varil artışla 27 milyon 420 bin varile yükseldi. Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 310 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 32 milyon 730 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre yaklaşık 1 milyon 170 bin varil artışla 64 milyon 940 bin varil oldu. Rapora göre ayrıca, küresel petrol arzının yıl sonuna kadar bir önceki yıla kıyasla günlük 6 milyon 400 bin varil artarak 99 milyon 220 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

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#Uluslararası Enerji Ajansı#IEA#Opec

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