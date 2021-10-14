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IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü revize etti

#Uluslararası Enerji Ajansı#Küresel Petrol#IEA
IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü revize etti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), devam eden enerji krizinin petrol tüketiminde artışa neden olacağına işaret ederek, bu yıl ve gelecek yıl için küresel petrol talebine yönelik tahminini yukarı yönlü revize etti.

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IEA'nın eylül ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"na göre, yükselen doğal gaz fiyatlarının petrol kullanımını teşvik etmesiyle talepte normal koşullara kıyasla günlük 500 bin varil artış bekleniyor. Bu kapsamda, IEA küresel petrol talebi öngörüsünü bu yıl için 170 bin varil, 2022 yılı için ise 210 bin varil artırdı.

Böylece, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük 5 milyon 500 bin varil artışla yaklaşık 96 milyon 300 bin varil olması bekleniyor. Talebin, gelecek yıl ise günlük 3 milyon 300 bin varil artışla 99 milyon 600 bin varile ulaşarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerine dönmesi öngörülüyor.

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Rapora göre, salgının ortaya çıktığı 2020'de günlük 90 milyon 800 bin varile kadar gerileyen küresel petrol talebi, 2019'da 99 milyon 500 bin varil seviyesinde gerçekleşmişti. Petrol talebinde bu yıl günlük 35 milyon 782 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 211 bin varille Amerika ve 13 milyon 657 bin varille Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise Asya Pasifik Bölgesi konumunu güçlendirirken, bu sıralamanın değişmesi beklenmiyor.

KÜRESEL PETROL ARZI EYLÜLDE AZALDI

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Rapora göre, küresel petrol üretimi, geçen ay bir önceki aya göre 260 bin varil azalışla günlük 95 milyon 990 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu düşüşteki başlıca etken, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de ağustos sonunda etkili olan Ida Kasırgası nedeniyle üretimin sekteye uğraması oldu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük ham petrol üretimi ise eylülde bir önceki aya göre yaklaşık 340 bin varil artışla 27 milyon 150 bin varile yükseldi.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 320 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 32 milyon 470 bin varil olarak gerçekleşti. OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre yaklaşık 600 bin varil azalışla 63 milyon 520 bin varil oldu.

Rapora göre ayrıca, OPEC ve OPEC dışı ülkelerden oluşan OPEC grubunun üretim kesintilerini hafifletmeye devam etmesi, ABD'deki üretimin Ida Kasırgası'nın ardından toparlanmaya başlaması ile tesislerdeki bakım ve onarım çalışmalarının azalmasıyla küresel petrol arzındaki yükseliş trendi yeniden başladı. Buna göre, OPEC grubunun üretim artışına gitmesiyle küresel petrol arzında eylül ayından yıl sonuna kadar günlük yaklaşık 2 milyon 700 bin varil artış bekleniyor.

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#Uluslararası Enerji Ajansı#Küresel Petrol#IEA

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