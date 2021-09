İDDMİB, başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), geçen yıl gerçekleştirdiği 8,4 milyar dolarlık ihracata katkı sağlayan başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi.



İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, "İhracatın Metalik Yıldızları", ödüllerini aldı. Ödül törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle katıldı.



Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, ülke ihracatına katkı sunan ve ödüle layık görülen tüm firmaları tebrik etti.

Bu yıl ihracat rakamlarının Türkiye'deki salgın ve doğal afetler gibi olumsuzluklara rağmen önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Öztiryaki, bu dönemde tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşma başarısı yakaladıklarını kaydetti.



Öztiryaki, 2021'in 8 ayında ihracatı yeni rekorlara taşımaya devam ettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Yılın ilk 8 ayında ihracatımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artırarak 7,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştirdik. Yani ilk 8 ayda neredeyse geçtiğimiz yılın ihracat rakamını yakalamış durumdayız. Aynı dönemde ihracatımızı 1,5 milyon tondan 2 milyon tona çıkarmış olmamız, rakamsal artışın sadece ham madde fiyatlarındaki artışa bağlı olmadığını gözler önüne seriyor. İlk kez son 12 aylık sektör ihracatımız 10 milyar dolar sınırını aştı. Aşmayı başardığımız her ihracat hedefi gibi 2021 yılı ihracat hedefimiz olan 10 milyar doları da hep birlikte aşarak 11 milyar doların üzerinde bir rakamı yakalayacağız. 210 ülke ve bölgeye ihracat yaparak dünyada ayak basılmadık yer bırakmayan ihracatçılarımızı kutluyorum."



Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulanması öngörülen sınırda karbon düzenlemesinin AB'ye olan ihracata ilave bir maliyet getireceğini aktaran Öztiryaki, "Özellikle en çok ihracat yapan alt sektörümüz olan alüminyum, ilk etapta sınırda karbon düzenlemesi kapsamına alınacak sektörler arasında yer alıyor. Bu sürece hızlı uyum sağlanabilmesi için emisyon test ve belgelendirme altyapımızın AB tarafından tanınacak şekilde geliştirilmesi önem arz ediyor. Diğer taraftan, firmalarımız, kendi karbon emisyonlarını azaltma noktasında bilgilendirilmenin ötesinde yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyor. AB'nin, kendisi ile Gümrük Birliği içinde olan Türkiye'yi, hem Yeşil Mutabakat'ın finansmanı hem de sınırda karbon düzenlemesi konularında 3. ülkelerden ayrı tutması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



"ULUSAL ARMATÖR FİRMA KURULMALI"



Tahsin Öztiryaki, navlun fiyatlarının sadece kendilerini değil, tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Lojistik noktasında yapacağımız açılımlar, rakiplerimize karşı avantaj yaratacak bir fırsat kapısını bizler için aralayacak. Bu noktada, küresel aktörlerle rekabet edebilecek ulusal bir armatör firma kurulmalı. Dünyanın stratejik noktalarında gemilerimize öncelik verecek limanlara stratejik yatırımların ve yurt dışı lojistik merkezleri konusunda yapılmakta olan çalışmaların ihracatımızın önünü açacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bir diğer sorunlarının, artan ham madde fiyatları ve cirolara paralel yükselen finansman ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Öztiryaki, Eximbank sigorta limitlerinin artırılması için yapılan her katkının ihracatlarını doğrudan olumlu etkilediğini kaydetti. Öztiryaki, bugün Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğine her zamankinden çok ihtiyaç duyulduğunu da belirtti.



TİM Başkanı İsmail Gülle de yıl sonunda sektörün 10 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağına inançlarının tam olduğunu aktararak, "İDDMİB çatısı altında yer alan her bir ihracatçımız, Türkiye'nin ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak bugünün yıldızı olmayı hak ediyor." ifadesini kullandı.



"İhracatın Metalik Yıldızları" ödül töreninde 25 kategoride toplam 75 ödül verildi. 26 derneğe desteklerinden ötürü teşekkür plaketi sunulurken, Kibar Dış Ticaret AŞ, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ ile Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ "İDDMİB İhracat Şampiyonları" oldu.

