İdari tatilde bankalar açık mı? 19 Temmuz Pazartesi (Arefe) günü bankalar çalışıyor mu?

İdari tatilde bankalar açık olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Bankaların çalışma durumuna göre planlarına yön verecek olan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, bankalar idari tatilde açık mı ve çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

BANKALAR İDARİ TATİLDE AÇIK MI?

Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor. Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu. Bu bağlamda, bankaların 19 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'a kadar açık olduğu söylenebilir.

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