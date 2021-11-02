ICYF Başkanı Taha Ayhan'dan Bakü zirvesinde dikkat çeken açıklamalar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden peş peşe uyarılar... Sarı ve turuncu alarmMeteoroloji'den peş peşe uyarılar... Sarı ve turuncu alarm!#Meteoroloji
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktıAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı#Alec Baldwin
Trabzonsporun elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladıTrabzonspor'un elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladı! #Fenerbahçe
Bu da sanal sömürü Göğüslerini büyütmek için... Silikon tezgâhıBu da sanal sömürü! Göğüslerini büyütmek için... Silikon tezgâhı!#Twitch
Fethiyede isyan ettiren olay Sen nasıl bir varlıksın ki bunu yapıyorsunFethiye'de isyan ettiren olay! 'Sen nasıl bir varlıksın ki bunu yapıyorsun'#Su Samuru
Bütçenin aslan payı eğitime Bakan Özer açıkladı... Flaş yüz yüze eğitim mesajıBütçenin aslan payı eğitime! Bakan Özer açıkladı... Flaş yüz yüze eğitim mesajı#Bakan Özer
İçişleri’nden sinyal operasyonu Yüzlerce adrese şok baskınİçişleri’nden 'sinyal' operasyonu! Yüzlerce adrese şok baskın#İçişleri Bakanlığı
Dünyanın kaderinin belirlendiği toplantıda uyuyakaldıDünyanın kaderinin belirlendiği toplantıda uyuyakaldı!#Biden
Milyonlarca kişi kullanıyor... Dev şirkette önemli değişiklik CFO görevden ayrılıyorMilyonlarca kişi kullanıyor... Dev şirkette önemli değişiklik! CFO görevden ayrılıyor#Tiktok
Heyecanlandıran hazırlık: Açıldığında Türk dünyası birleşecekHeyecanlandıran hazırlık: Açıldığında Türk dünyası birleşecek#Taha Ayhan
Altın fiyatlarında neler oluyor İşte kaderini belirleyecek gelişmeAltın fiyatlarında neler oluyor? İşte kaderini belirleyecek gelişme#Altın
Shiba Inude büyük gün Dev borsada listeleniyorShiba Inu'de büyük gün! Dev borsada listeleniyor#Shiba Inu
En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'#Sema Dinçer
Jessica Simpson şoke etti: Dört yıl önce bugün bu haldeydim, kendimi hiç sevmiyordumJessica Simpson şoke etti: Dört yıl önce bugün bu haldeydim, kendimi hiç sevmiyordum#Jessica Simpson
En ucuzu 166 bin lira TOKİ satışa çıkardıEn ucuzu 166 bin lira! TOKİ satışa çıkardı#TOKİ
HABERLEREkonomi Haberleri

ICYF Başkanı Taha Ayhan'dan Bakü zirvesinde dikkat çeken açıklamalar

#Taha Ayhan#ICYF#Bakü
ICYF Başkanı Taha Ayhandan Bakü zirvesinde dikkat çeken açıklamalar

ICYF Başkanı Taha Ayhan Bakü’de düzenlenen “Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi”nde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Karabağ zaferi sonrasında gündeme gelen Zengezur Koridoru’nun önemine değinen Ayhan, “Bu gerçekleştiğinde Türk dünyası birleşmiş olacak. Bu entegrasyonu sağlayabilirsek orada yaşanacak insan, mal ve enerji hareketliliği bölgeyi başka bir seviyeye yükseltecek” dedi.

Haberin Devamı

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) tarafından organize edilen “Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi” Bakü’de düzenlendi.

Zirvede basın mensuplarıyla bir araya gelen ICYF Başkanı Taha Ayhan, Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşması sonrasında yaşanan gelişmeleri ve iş fırsatlarını değerlendirdi.

Amaçlarının “genç odaklı yatırım eko sistemi” kurmak olduğunu belirten Taha Ayhan zirveye Türkiye ve Azerbaycan bankalarının destek amaçlı katıldığını vurgulayarak, “Girişimcileri ve sermayeyi bir araya getirmek için bu zirveleri düzenliyoruz. 32 ülkeden 50 kadar girişimcimiz ve bilişim yatırımı yapmak isteyen 46 ülkeden yatırımcımız zirveye katıldı” dedi. Taha Ayhan ayrıca Karabağ özelinde iş fırsatlarına öncelik verildiği için bu bölgeye uygun sektörlerin zirve için belirlendiğini kaydetti.

ICYF Başkanı Taha Ayhandan Bakü zirvesinde dikkat çeken açıklamalar
ICYF Başkanı Taha Ayhan

Haberin Devamı

5 BİN HEKTARDAN 3 BİN MAYIN

Bölgeyle ilgili çok çarpıcı bir bilgiyi paylaşan Taha Ayhan Karabağ’ın tarım faaliyetleri için çok zengin topraklara sahip olduğunu ifade ederek, “Ancak tarım topraklarında da olmak üzere halen çok sayıda mayın var. Mayın temizleme faaliyetleri devam ediyor. Şöyle bir örnek vereyim, Karabağ’da işgalden kurtarılan ve tarıma açılan 5 bin hektarlık bir alandan 3 bin mayın temizlendi” dedi.

“TÜRK DÜNYASI BİRLEŞMİŞ OLACAK”

Karabağ zaferi sonrasında gündeme gelen ve Türkiye ile Azerbaycan’ı birleştirecek olan Zengezur Koridoru’nun önemine değinen Ayhan, “Bu gerçekleştiğinde Türk dünyası birleşmiş olacak. Kazakistan’dan çıkan bir yük treni İstanbul’a kadar bu güzergah üzerinden kesintisiz gelebilecek. Bu entegrasyonu sağlayabilirsek orada yaşanacak insan, mal ve enerji hareketliliği bölgeyi başka bir sınıfa çıkaracak, başka bir seviyeye yükseltecek” ifadelerini kullandı.

Karabağ’daki potansiyelin hayata geçtiğinde Azerbaycan ekonomisinin iki, üç katına çıkabileceğini söyleyen Taha Ayhan, Ermenistan’ın da bölgesel bir istikrarsızlık kaynağı olmak yerine çözümün bir parçası olmasının çok daha isabetli olacağını belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taha Ayhan#ICYF#Bakü

BAKMADAN GEÇME!

Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

Bu da sanal sömürü

Bu da sanal sömürü

18 yaş altında 310 bin yeni vaka

18 yaş altında 310 bin yeni vaka