İcradan satılık milyonluk tesis

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Azeri asıllı Rus iş insanı Telman İsmailov’un 1.4 milyar dolarlık yatırımla açtığı Mardan Palace, açılışından birkaç yıl sonra mali sıkıntılar ile gündeme gelmişti. Otelin satışından sonra şimdi de 7 yıldızlı otelin hemen yanındaki ‘Mardan Spor Kompleksi’ için icradan satışı ihalesi ile alıcı aranıyor. İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi’ndeki icra ihalesinin gerisinde ise, Mardan Palace’ın sahibi konumundaki şirketin iflası yer alıyor. Telman İsmailov’un oğlu Sarkhan İsmailov’un da yönetiminde olduğu 220 milyon TL sermayeli Ast İnşaat Turizm Taahhüt AŞ şirketi için mahkeme 19 Eylül 2018’de iflas kararı verdi. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği iflas kararı sonrası şirketin tasfiye sürecine geçildi. İcra İflas Müdürlüğü’nün yürüttüğü tasfiye sürecinde, şirkete ait varlıklar bir bir icradan satılıyor.

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103 DÖNÜM ÜZERİNE KURULU

Anılan varlıklar arasında, Mardan Palace Hotel’in inşa edildiği süreçte yapılan Mardan Spor Kompleksi de yer alıyor. Söz konusu kompleksin içinde UEFA standartlarına sahip futbol sahaları, yarı olimpik yüzme havuzları, sinema ve bowling salonları yanı sıra 300’e yakın apart dairesi ile 7 ayrı arsa yer alıyor. Söz konusu kompleks toplamda 103 dönümlük bir alan üzerine kurulu.

BELİRLENEN BEDEL 178 MİLYON

İcra İflas Müdürlüğü, anılan kompleksteki varlıkları iki ayrı taşınmaz grubu olarak belirledi. Anılan varlıklar için ihale aynı gün içinde yapılacak. İlk taşınmaz grubu için belirlenen bedel 89 milyon 764 bin TL. İkinci taşınmaz grubu için ise 89 milyon liralık bir bedel belirlendi. Bilindiği gibi icradan satış ihaleleri belirlenen bedelin yüzde 50’si üzerinden satışa çıkıyor. Bir başka ifade ile 178 milyon lirayı aşan bir değere sahip olan iki ayrı taşınmaz grubu yarı fiyatına alınabilecek. Alıcı tarafın, icra ihalesi bedeli yanı sıra yüzde 18 de KDV ödemesi gerekir. Söz konusu ihale 16 Mart’ta İstanbul Anadolu Adliyesi’nde yapılacak.

AÇILIŞINA ÜNLÜ İSİMLER KATILMIŞTI









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Antalya Kundu’da bulunan Mardan Palace 23 Mayıs 2009’de kapılarını açtı. 7 yıldızlı otelin açılışı için dünyaca ünlü isimler Türkiye’ye geldi. Antalya’ya gelen ünlü isimler arasında Mariah Carey, Richard Gere, Sharon Stone, Monica Belluci, Tom Jones ile dönemin Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev yer almıştı. Otelin önündeki plaja ise Mısır’dan, 9 ton altın rengi kum getirilmişti. Birçok yerinde altın işlemelerin bulunduğu 560 odalı otel, açılıştan 5-6 yıl sonra mali sıkıntılarla gündeme geldi. Başta bankalar olmak üzere birçok alacaklı peşi sıra otele yönelik haciz işlemi yaptı. Alacaklı bankalardan biri dev oteli 360 milyon liralık bedelle satın almıştı. Bu süreçten sonra, otelin ismi de işletmecisi de değişti. Otel, 2 yıldan beri farklı bir firma tarafından işletiliyor.