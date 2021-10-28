İcra-iflasta yeni dönem

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Korkunç itirafÜnlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Korkunç itiraf#Alec Baldwin
Domuzdan insana organ nakli Türkiye için de umut oldu...Domuzdan insana organ nakli! Türkiye için de umut oldu...#Organ Nakli
Radamel Falcao şov devam ediyor Bu kez Barcelona...Radamel Falcao şov devam ediyor! Bu kez Barcelona...#Galatasaray
Bulaşık makinesinde sandviç şoku Türkiyede 600e yakın şubesi var... İstanbulda skandalBulaşık makinesinde sandviç şoku! Türkiye'de 600'e yakın şubesi var... İstanbul'da skandal#Bulaşık Makinesi
3 yıl çalışan tazminat alır Bir şartla...3 yıl çalışan tazminat alır! Bir şartla...#Kıdem Tazminatı
Anketler gösterdi ki ‘Cumhuriyet’ mayası tutmuşAnketler gösterdi ki ‘Cumhuriyet’ mayası tutmuş#Cumhuriyet
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı Dikkat: Kuvvetli olacakMeteoroloji illeri tek tek sıraladı! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’deFaruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de #Faruk Acar
Bir günde yüzde 90 yükseldi Shiba Inude rekor kırılıyorBir günde yüzde 90 yükseldi! Shiba Inu'de rekor kırılıyor#Shiba Inu
Fenerbahçenin asıl sorunu Tam 11 sezondur... Kötü senaryo kapıda...Fenerbahçe'nin "asıl" sorunu! Tam 11 sezondur... Kötü senaryo kapıda...#Fenerbahçe
Havalar soğumaya başladı, kış kapıda... Uzmanlar uyardı: Kombiye dikkatHavalar soğumaya başladı, kış kapıda... Uzmanlar uyardı: Kombiye dikkat!#Kombi
Kılıçdaroğlunun siyasi cinayetler iddiası Erdoğan savcılığa ne yazdıKılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddiası! Erdoğan savcılığa ne yazdı?#Kemal Kılıçdaroğlu
3te 1 doz tavsiyesi... 5-11 yaşa aşı masada3'te 1 doz tavsiyesi... 5-11 yaşa aşı masada#Koronavirüs Aşısı
Survivor şampiyonu aşkını ilan ettiSurvivor şampiyonu aşkını ilan etti#İsmail Balaban
Kadınların tek derdi nafaka mı Eski eşi hakkındaki sözleri tartışma yarattıKadınların tek derdi nafaka mı? Eski eşi hakkındaki sözleri tartışma yarattı!#Nafaka
HABERLEREkonomi Haberleri

İcra-iflasta yeni dönem

#İcra#İflas#Yeni Dönem
İcra-iflasta yeni dönem

Adalet Bakanlığı, bir yandan yargı paketinin hazırlıklarını tamamlarken, diğer yandan aylardan beri kamuoyunda tartışma konusu olan mini paketini tamamlayarak TBMM’nin önüne getirecek.

Haberin Devamı

Kamuoyunda icra yoluyla çocuk teslimine ilişkin hükümleri nedeniyle bilinen teklif, normal icra-iflas uygulamaları açısından önemli başlıklar içeriyor. Mini pakette, iddia edildiği gibi nafaka düzenlemesi veya yargı reformuna ilişkin hükümler bulunmuyor. Teklife göre, icralık malların satışı elektronik ortamda yapılabilecek. İcra dairelerinin hacizli menkul, gayrimenkul satışları internet üzerinden yapılabilecek. Ayrıca hacizli malın satışını sadece alacaklı değil, borçlu da isteyebilecek. Muhafaza altına alınan malın satışına ilişkin süreler de yeniden düzenlenecek. Sadece taşınmazlar değil, taşınabilir malların satışının isteme süresi 6 aydan bir yıla çıkarılacak.

MEMURLARIN KALİTESİ

Teklif, iflas idare memurlarının seçimlerini de düzenleyecek. Bu kişiler, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurumlardan alınacak eğitimleri tamamlamak zorunda olacak. Bir iflas idare memuru, eşzamanlı olarak beşten fazla dosyada görev alamayacak. İflas idare memurlarının nitelikleri, denetimi, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf tutulacaklar ayrıca belirlenecek.

ÇOCUK TESLİMİNE SON

Haberin Devamı

Teklif, icra yoluyla çocuk teslimi maddesini yürürlükten kaldırıyor. Boşanmış ailelerin çocuk teslimi uygulaması, icra iflas yasasından çıkarılıyor. Çocuğun sosyal ve duygusal zarara uğramasının önüne geçilecek. Çocuğun teslimi sırasında, psikolog, pedagog gibi uzmanlar ile eğitimciler bulunacak. Çocuk tesliminde hangi bakanlığın sorumlu olacağı tartışması sona erdi. Asıl sorumlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı değil, Adalet Bakanlığı olacak. Çocuk teslimi görevi, Adalet Bakanlığı’nın hizmet birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı taşra birimi olan Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine verilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İcra#İflas#Yeni Dönem

BAKMADAN GEÇME!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler