İcra dosyaları yüzde 33 azaldı

Pandemi şartlarının yanı sıra Adalet Bakanlığı’nca uygulamaya geçirilen Merkezi Takip Sistemi (MTS) sayesinde elektrik, su ve benzeri abonelik alacaklarından doğan takiplerin yüzde 70 oranında icra dairesine gelmeden çözülmeye başlaması icra dosya sayılarındaki bu düşüşte kritik rol oynadı. MTS ile 2020 yılında icraya gelen dosya sayısı 5 milyon 876 bin oldu. Geçen yıla göre dosyalarda yüzde 33 düşüş gözlendi. Son beş yıla oranla ise yüzde 25 azalma yaşandı.

NASIL YAPILIYOR?

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun hükümleri 1 Haziran 2019’da yürürlüğe girmişti. Bu kanunla takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde MTS oluşturuldu. Sistem sayesinde takipler elektronik ortamda başlatılıyor ve yürütülüyor. Alacaklı avukatı, icra takibini başlatmak için MTS’de yer alan takip talebini dolduruyor. Takip talebinin sisteme kaydedilmesinden sonra sistem tarafından ödeme emri düzenleniyor.

HARÇ ALINMIYOR

Takiplerde MTS harcı alınıyor. Ancak, ayrıca icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmıyor. MTS numarası alan ödeme emri ile tebliğ mazbatalı kapalı zarfa ilişkin bilgiler, sistem üzerinden ilgili PTT’ye iletiliyor. PTT, bu bilgileri borçluya tebliğ ediyor. Borç, takip harç ve masraflarıyla birlikte, ödeme emrinde belirtilen hesap numarasına ödendiğinde takip sona eriyor. Borçlu, herhangi bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz edebiliyor. Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesine rağmen borcun ödenmemesi halinde, alacaklının talebi üzerine icraya devam olunarak, haciz aşamasına geçiliyor.