İçme suyuna koruma planı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yer üstü ve yer altı suyu kaynaklarının korunması amacıyla, her bir içme-kullanma suyu havzasının özellikleri dikkate alınarak bilimsel bir çalışma ile içme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanacak. İçme ve kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin üzerinde yeni yol, köprü, viyadük ve benzeri yapılara izin verilmeyecek.

YETİŞTİRİCİLİK YAPILAMAYACAK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ekonomik bölge oluşturulan tabii göl, baraj gölü ve göletlerde, su ürünleri avcılığına ve maksimum su seviyesindeki göl alanı 75 bin hektardan büyük baraj göllerinde asgari su kotundaki göl alanının binde birine kadar alanda su ürünleri yetiştiriciliğine uygulama esasları çerçevesinde bakanlıkça izin verilebilecek. İçme-kullanma suyu alma yapısına bin metreden daha yakın olan alanlarda ve bu yapıların bulunduğu koylarda su ürünleri yetiştiriciliği yapılamayacak.

İçme-kullanma suyu temin edilen ve edilmesi planlanan yer üstü ve yer altı suyu kaynakları için içme-kullanma suyu havzası koruma planı bakanlıkça veya bakanlığın uygun görüşü ve koordinasyonunda hazırlanacak. Büyükşehir belediyelerine içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yer üstü suyu kaynakları için koruma planları, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlüklerince hazırlanıp ya da hazırlattırılıp bakanlığa sunulacak. Büyükşehir belediyeleri haricindeki yerleşimlere içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yer üstü suyu kaynakları için koruma planları bakanlıkça hazırlanacak veya hazırlattırılacak. Aynı yer üstü su kaynağından içme-kullanma suyu temin eden veya etmeyi planlayan birden fazla idare olması halinde koruma planı bakanlık sorumluluğunda olacak. Tüketiciye ulaşan suyun kalitesi ve miktarını güvence altına almak için ihtiyaç duyulması halinde, idare tarafından içme-kullanma suyu havzası koruma planını da kapsayan içme suyu güvenliği planı hazırlanacak. İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar başka bir su kaynağından aktarma yapılması durumunda su alınan havza için uygulanacak hükümler bakanlıkça belirlenecek.