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Ekonomi
Neşe KARANFİL
Haber Giriş: 05.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İçkiden alınan vergi arttırıldı

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
İçkiden alınan vergi arttırıldı
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İçki üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yaklaşık yüzde 17 arttırıldı.

Yüzde 45 derece alkol oranına sahip 70’lik rakı üzerinden alınan ÖTV böylece 87.97 liradan 103 liraya yükseldi. 70’lik rakı üzerinden alınan ÖTV böylece 15 lira artmış oldu.

1 litrelik rakıda ise ÖTV 125.68 liradan 147.14 liraya yükseldi. Rakının ÖTV cetvelindeki maktu vergisi 279.29 liradan 326.99 liraya çıkarıldı. Ancak vergi hesaplaması alkol oranına göre yapılıyor. Biradan alınan vergi 2.04 liradan 2.39 liraya, köpüklü şarabın vergisi 67.90 liradan 79.50 liraya çıkarıldı.

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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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