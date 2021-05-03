İçki yasağına CHP’li belediyelerden imza

CHP yönetimi bu karara tepki gösterirken bu 21 ilin 8’inde, CHPli belediye başkanlarının da yasaklama kararına imza attığı öne sürüldü. Kararlara imza atan 8 CHP’li belediyenin, Aydın, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Kırklareli ve Tekirdağ olduğu belirtildi. CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Bu memlekette esnafın hakkını koruması gereken kurumlar var. Çanakkale’de esnaf odası, bakkallar odası, Ticaret Odası, Türkiye’de de Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyon Başkanı var. Esnafa sahip çıkmadı. Birlik başkanlarına da söyledim. Ben bu yasağa karşıyım ama çoğunluk değilim. Benim imzamla olmadı” dedi.

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