İçişleri Bakanlığı’ndan trafik ile ilgili 3 genelge

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı trafik kazlarının önlenmesine yönelik yol haritasını belirleyen kısa, orta ve uzun vadeli planlarını içeren 'Trafik Kazalarını Önleme Planı', 'Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri' ve 'Motosiklet Kazaları' konulu 3 genelgeyi illere gönderdi. Genelgeler ile trafik kazalarına bağlı can kayıplarının önüne geçilmesine yönelik, etkin ve yoğun denetimlerin yanı sıra emniyet kemeri ve kask kullanımına, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin önemine dikkat çekildi.

‘ÖNLEME PLANI

'Trafik Kazalarını Önleme Planı' konulu genelge ile valiler tarafından Kurban Bayramı tatilini de içine alacak şekilde komisyon kurulacak. Komisyon tarafından 180 günlük 'Trafik Kazalarını Önleme Planı'nı hazırlanacak. Bu plan ile 'aşırı hızla mücadele', 'emniyet kemeri ve kask kullanımı', 'yaya önceliği', 'motosiklet/motorlu bisiklet kullanımı' ve 'cep telefonu kullanımı' gibi konularda il sınırları içerisinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılarak trafik güvenliği artırılacak. Etkin, sürekli ve yoğun denetimlerle saha hakimiyeti artırılacak, mobil/motorize trafik ekip/timlerinin görünür olması sağlanacak. Dron, helikopter vb. hava araçlarıyla yapılan trafik kontrollerine de ağırlık verilecek.

7/24 RADAR ARAÇLARI

Aşırı Hızla Mücadele kapsamında, tüm radar araçlarının gündüz ve gece istisnasız olarak 7/24 esasına göre aylık trafik kontrol programlarına uygun şekilde görevlendirilecek. Radar aracı bulunmayan ilçe merkezlerinden geçen devlet yolu, il yolu gibi ana arterlerde hız denetimi yapılması için il merkezi trafik birimlerince planlama ve görevlendirmeler yapılacak.

17BİN 430 PERSONEL

Genelgede, bayram tatilinin 9 gün olmasına rağmen trafik tedbirlerinin 14-26 Temmuz tarihleri arasında 13 gün süreyle alınacağı ifade edildi. Ayrıca Kurban Bayramı süresince günlük toplam 9 bin 259 ekip/tim, 17 bin 430 personel görev alacak. Tedbirlerin alındığı 13 gün boyunca toplam 120 bin 372 ekip/tim, 226 bin 586 personel görev alacak. Ayrıca 30'u polis, 15'i jandarma olmak üzere toplam 45 baş müfettiş güzergahlarda ve kazaların yoğunlaştığı kara noktalarda, ekip ve personelin aldığı tedbirleri yerinde inceleyecek. 690 sivil personel, 1380 şehirlerarası otobüsü denetleyecek. 15 helikopter, 79 dron ile havadan denetim gerçekleştirecek. 1100 polis ve jandarma maket model araç ve trafik ekibi ile denetim yapılacak.

TERMİNAL DENETİMLERİ

Bayram dolayısıyla şehirlerarası yolculuk artacağı için terminal denetimlerine ağırlık verilecek. 66 yaşından gün almış, 26 yaşından küçük şoförlerin otobüs kullanmasına izin verilmeyecek. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirler arası otobüslerin kalkışlarına müsaade edilmeyecek. Terminallere giriş çıkış yapan bütün otobüs ve şoförler ile takograflar denetlenecek. Otobüslerde emniyet kemeri kullanımı denetimlerine de ağırlık verilecek. Trafik ile ölümlü ve yaralanmalı kazaların yoğun olduğu saat dilimlerinde şoförler araç dışına davet edilerek bilgilendirme yapılacak.

Özellikle koronavirüs salgını dolayısıyla kargo, restoran, market gibi işletmelerin müşterilerine kuryeler aracılığıyla hizmet vermeye başlamasıyla artan trafikte motosiklet kullanımı dolayısıyla kask denetimleri sıkılaştırılacak. Bu kapsamda alınacak yeni önlemleri içeren genelge illere gönderildi.

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