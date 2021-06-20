Son Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacakGöç İdaresi Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere toplam 1309 adet boş pozisyon için Giriş (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre giriş sınavı başvuruları 21 Haziran 2021 tarihi saat: 10:00’da başlayıp 25 Haziran 2021 tarihi saat: 17:00’da sona erecek.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara