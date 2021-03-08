MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİçinde yok yok... ABD'den bile talep var! Bir ayda yapıyorlar, 200 bin TL'ye satıyorlar
GeriEkonomi İçinde yok yok... ABD'den bile talep var! Bir ayda yapıyorlar, 200 bin TL'ye satıyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

İçinde yok yok... ABD'den bile talep var! Bir ayda yapıyorlar, 200 bin TL'ye satıyorlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İçinde yok yok... ABD'den bile talep var! Bir ayda yapıyorlar, 200 bin TL'ye satıyorlar
RİZE’de dede mesleği olan ahşap ustalığını özveriyle sürdüren Nesrullah Özdemir (60), taşınabilir karavan tipi yayla evleri üretiyor. Pandemi stresinden uzaklaşıp yaylara çıkmak isteyenler de özelikle son dönemde yoğun ilgi gösterdiği özel tasarım evlerde kamp kuruyor, doğayla iç içe izole bir yaşam sürüyor.

RİZE’de dede mesleği olan ahşap ustalığını özveriyle sürdüren Nesrullah Özdemir (60), taşınabilir karavan tipi yayla evleri üretiyor.

 

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi