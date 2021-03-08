Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)
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İçinde yok yok... ABD'den bile talep var! Bir ayda yapıyorlar, 200 bin TL'ye satıyorlar
RİZE’de dede mesleği olan ahşap ustalığını özveriyle sürdüren Nesrullah Özdemir (60), taşınabilir karavan tipi yayla evleri üretiyor. Pandemi stresinden uzaklaşıp yaylara çıkmak isteyenler de özelikle son dönemde yoğun ilgi gösterdiği özel tasarım evlerde kamp kuruyor, doğayla iç içe izole bir yaşam sürüyor.
RİZE’de dede mesleği olan ahşap ustalığını özveriyle sürdüren Nesrullah Özdemir (60), taşınabilir karavan tipi yayla evleri üretiyor.
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