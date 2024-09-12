İç sularda taşımacılığın kuralları yeniden belirlendi... Gemi tarifelerini belediye belirleyecek

Haberin Devamı

TÜRKİYE, iç su yolu taşımacılığının çok aktif kullanıldığı bir ülke değil. Nehirlerin debileri buna elverişli olmadığından nehir yolu nadir kullanılıyor. Göllerde ise en aktif taşımacılık Van Gölü’nde yapılıyor. Bunun dışında Beyşehir gibi göllerde de farklı amaçlarla yapılabiliyor. Bu alanda daha aktif taşımacılık yürütülmesi için çeşitli projeler yürütülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İç Sularda Çalışan Gemi ve Su Araçları Yönetmeliği’ni hazırladı. Önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre iç sularda araç veya yolcu taşımacılığı yapan araçlarının bilet ücreti ve tarifelerini ilgili belediyeler belirleyecek.

BAKIM ONARIMDAN PERSONELE detaylar

Yönetmelikle iç sularda çalışan gemi ve su araçlarının denetim ve belgelendirme işlemlerini yapmaktan bu araçların inşası, tadilatı, bakım-onarımı, ölçümü ve kaydıyla ilgili usul ve esasların belirlenmesi amaçlandı. Ayrıca bu gemi ve su araçlarında çalışacak asgari personel sayısı, personele ait yeterlikler, eğitimler, sınavlar, belgelendirilmeler, sağlık durumları da yine yönetmelikle netlik kazandı. Bunların yanında gemi ve su araçlarındaki elektronik kayıt işlemlerinin belirlenmesine ilişkin de kuralların çerçevesi çizildi. Seferi kısmen de olsa denizde geçen gemi ve su araçları, devletin ve kolluk birimlerinin kullanımında bulunan ve ticari faaliyet göstermeyen gemi ve su araçlarıyla, askeri gemi ve su araçları yönetmeliğin kapsamı dışında bırakıldı. İşte yönetmelikte yer alan ve iç sularda taşımacılığın yeni kuralarını belirleyen yönetmelikteki önemli maddeler:

Haberin Devamı

İç sularda çalışan gemi ve su araçlarının bağlama kütüğüne kaydı için başvurular idarece yetkilendirilmiş belediye başkanlığına, yoksa ilgili liman başkanlığına yapılacak.

Tam boyu 15 metre ve üzerindeki gemi ve su araçlarıyla boyuna bakılmaksızın yolcu gemilerinin belgelendirme işlemleri ilgili liman başkanlıklarınca yapılacak. İç sulardaki yetkili liman başkanlıkları listesi idarenin internet sitesinde yayımlanacak.

Tam boyu 15 metrenin altındaki yolcu gemisi hariç gemi ve su araçlarının belgelendirme işlemleri belediye başkanlıkları tarafından, yetkili belediye başkanlığı yoksa ilgili liman başkanlığı tarafından yapılacak.

Haberin Devamı

Belediye başkanlıklarında denetim ve belgelendirme işlemleri, lisans, ön lisans mezunu veya denizcilik meslek ve teknik liselerinin denizcilik alanları ile gemi yapım alanları mezunu personel tarafından gerçekleştirilecek.

İç sularda çalışan araç ve/veya yolcu taşımacılığı yapan gemi ve su araçlarının, bilet ücreti ve tarifelerini, zaman ve güzergâhları ile durak ve park yerlerini ilgili belediye başkanlıkları belirleyecek. Birden fazla belediye başkanlığı sınırlarında yapılan seferler için belirtilen hususlar, hat sahibinin çalışma/iş yeri açma ruhsatı aldığı belediye başkanlığı tarafından uygulanacak.

İç sularda çalışan gemi ve su araçlarının kaydı, kaydın değiştirilmesi, satışı, terkini ve yenilenmesi “bağlama kütüğü uygulama yönetmeliği” hükümlerine göre yapılacak. Sicile kaydı zorunlu olan gemi ve su araçlarının kaydı, kaydın değiştirilmesi, satışı, terkini ve yenilenmesi, liman başkanlıklarının bağlı olduğu sicil limanında kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılacak.

Haberin Devamı

Gemi ve su araçlarının sahibi veya kanuni temsilcisi iç suya elverişlilik belgesi/su aracı uygunluk belgesi almak için belediye başkanlığına, idarece yetkilendirilmiş belediye başkanlığı yoksa ilgili liman başkanlığına başvuracak.

Tam boyu 15 metre ve üzerindeki gemi ve su araçlarıyla boyuna bakılmaksızın yolcu gemilerinde başvuru doğrudan liman başkanlığına yapılacak.

İç suya elverişlilik belgesi/su aracı uygunluk belgesi alması zaruri olup belgesi olmayan yahut belgesinin süresi bitmiş olan gemilerin faaliyetine izin verilmeyecek. Faaliyet izni verilmeyenlere yönelik takip ve kontrol liman başkanlıklarının idari sahasında liman başkanlığınca, diğer iç su alanlarında ise ilgili belediye başkanlığı ve/veya kolluk kuvvetlerince yapılacak.

Haberin Devamı

Yolcu kapasitesi 12’den fazla olacak şekilde belgelendirilecek gemilerin kapasitelerini gemilerin teknik yönetmeliği’nde belirlenen esaslar dahilinde ilgili liman başkanlıkları belirleyecek.

İç suya elverişlilik belgesi/su aracı uygunluk belgesinde belirtilen şartları etkileyecek tadilat ve değişimler ilgili liman başkanlığı veya belediye başkanlığı izni olmadan yapılamayacak. Başvuru, iç suya elverişlilik belgesi/su aracı uygunluk belgesini düzenleyen kuruma yapılacak.