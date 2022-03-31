Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

İç sularda av yasağı başlıyor

#Balık Avı#Av Yasağı#Ekonomianasayfa
İç sularda av yasağı başlıyor

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam iç sularda sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağının 1 Nisan itibarıyla başlayacağını hatırlattı.

Haberin Devamı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Av yasağının başlaması ile birlikte, balıkçılarımızın kayıklarını karaya çekmeleri zorunludur. Yasağın sona ereceği 1 Temmuz 2022 tarihine kadar balıkçı teknelerinin iç sulara açılmasıyla, gerek teknelerde gerekse kıyıda av araç ve gereçlerinin bulundurmasının da yasak çerçevesinde olduğu unutulmamalıdır. Yasakların başlangıç ve bitiş tarihi olan 1 Nisan ve 1 Temmuz tarihleri arasında, Samsun sınırları içerisinde bulunan Bafra Balık Gölleri Lagün Kompleksi, Karagöl, Akgöl- Simenit, Lâdik Gölü gibi doğal göllerimizin yanı sıra Derbent, Susuz, Altınkaya I ve II, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj Göllerinde; il ve ilçe müdürlükleri su ürünleri kontrolörlerince denetimlerin yapılacağını unutmayalım” dedi.

Gözden Kaçmasın

Çavuşoğlu: Kuleba ve Lavrov ile mesajlaştık, 1-2 hafta içinde görüşme olabilirÇavuşoğlu: Kuleba ve Lavrov ile mesajlaştık, 1-2 hafta içinde görüşme olabilirHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Balık Avı#Av Yasağı#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Ukraynadaki savaşın gizli kahramanları... Putini kendi silahı ile vuruyorlar

Ukrayna'daki savaşın gizli kahramanları... Putin'i kendi silahı ile vuruyorlar!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Ukraynadaki savaşın gizli kahramanları... Putini kendi silahı ile vuruyorlar

Ukrayna'daki savaşın gizli kahramanları... Putin'i kendi silahı ile vuruyorlar!

#Ukrayna