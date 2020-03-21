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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

İç hat yolcu uçakları kargo taşıyacak

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
İç hat yolcu uçakları kargo taşıyacak
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Türk Hava Yolları (THY), iç hat uçuşlarında kargo taşımaya başlayacak.

Şu an için birkaç frekansla başlayan uçuşların sayısı ihtiyaca göre artırılabilecek. Yurtdışından yolcusuz dönen uçakların da kargo kapasitesi daha verimli kullanılacak.

“Evde kal” çağrısına büyük oranda uyulmasıyla e-ticaret trafiğinde artış yaşanması THY’yi harekete geçirdi. İç ve dış hat uçuşları büyük oranda azalan THY, yolcu uçaklarını kargo seferleri için yönlendirmeye başladı. İç hatlarda sefer yapan bazı yolcu uçaklarının, Turkish Cargo’nun “hava kargo” taşımacılığı için kullanılmaya başladığını kaydeden THY yetkilileri, frekans sayılarının birkaç günlük sürelerle ihtiyaca göre belirlendiği bilgisini verdi.

Nüfusun büyük bir bölümünün evde kalmasıyla e-ticaret taleplerinin daha da artacağı öngörülürken, önümüzdeki günlerde iç hat seferlerinde yolcu uçaklarıyla daha fazla kargo taşımacılığının yapılması bekleniyor.

YURTDIŞINDAN DA KARGO

THY yetkilileri aynı zamanda, Türkiye’nin uçuş durdurma kararı aldığı ülkelerden boş dönen uçakların da kargo taşımacılığında kullanılmaya başlandığını söyledi. Bu arada PTT iştiraki olan PTTAVM’nin de artan e-ticaret talepleri doğrultusunda THY’ye boş hatlarda kargo taşımak için başvuru yaptığı öğrenildi.

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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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