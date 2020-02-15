İç borçlanmaya 'Hayır' dış borçlanmaya 'Evet

Öte yandan İBB Meclisi, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy raylı ulaşım toplu taşıma sistemi için mevcut 126 adet metro aracı temini ve işletmeye alma işi sözleşmesi kapsamında, ilave 24 adet metro aracına tekabül eden iş artışı için istenen 22 milyon 672 bin Euro’luk dış borçlanma yetkisine ise oybirliğiyle onay verdi. Komisyon görüşünde, bundan sonra yapılacak benzer tedariklerde yerli ve milli ürünlerin kullanılması hassasiyetine dikkat çekildi.



‘İBB’NİN ÇALIŞMASINI KİLİTLEMEYE YÖNELİK’



CHP”li Komisyon Üyesi Hayrettin Özbakır, AK Partili meclis üyelerinin iç borçlanmaya karşı çıkmasını, İBB’nin çalışmalarını kilitlemeye yönelik olduğunu belirtip, “Ekonomik kriz ortamında İBB’nin talep ettiği, müteahhitlere ödenecek paralar için borçlanma talebine verecekleri onay bir lütuf değildi” dedi. AK Partili Komisyon Başkanı Selim Bilmen ise, yetkinin İBB Meclisi’nde olduğuna dikkat çekip, “Meclis onay vermek durumda değil. Belediyenin 3 tane gelir grubu var. Öz gelirler, transfer ve borçlanma... Borçlanma tali gelir. Kanun koruyucu şunu öngörmüş: Eğer zorlanırsan, mali kurallar çerçevesinde İBB Meclis kararıyla, ihtiyaca binaen borçlanabilirsin. Teklif kanuna uygun değil. İlk defa borçlanma olmuyor. Limitin tamamının geldiği bir dosya olmamıştı. İhtiyaca binaen istenirse onu veririz. Meclisi devre dışı bırakmaya izin vermeyeceğiz” diye konuştu.