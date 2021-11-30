İbrahim Çallı sergisine yoğun ilgi

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Folkart Gallery, 2021-2022 sezonuna çok iddialı bir sergi ile ‘merhaba’ dedi. Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı İbrahim Çallı Sergisi, Folkart Gallery’de 23 Kasım 2021 tarihinde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergi, açıldığı günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Sanatseverler, özellikle haftasonu yoğun bir şekilde sergiyi ziyaret etti. Türk resminin en önemli sanatçısı olan İbrahim Çallı’nın tam 80 eserini barındıran sergi, ‘Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı’ adını taşıyor. Sergi beş yıllık yoğun bir hazırlık süreci sonrasında sanatseverler ile buluşuyor.

Proje Direktörlüğünü Fahri Özdemir’in üstlendiği sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası başta olmak üzere; birçok kurum ve özel koleksiyonerin elindeki eserlerden derlenerek hazırlandı.





ATATÜRK PORTRESİ

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Sergide İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Müzesi’nde bulunan ve Çallı’nın baş yapıtlarından biri olarak kabul edilen ‘Mustafa Kemal Atatürk’ portresi de yer alıyor. Sergide ayrıca İbrahim Çallı’nın peyzajları ve natürmortları bulunuyor. Çallı’nın en iyi eserleri olarak nitelendirilen Mevleviler serisi de, serginin en dikkat çeken yönü.

GURUR SİMGELERİNDEN

Kültür ve sanata katkılarıyla dikkat çeken Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı” adlı serginin, Folkart Gallery’nin en önemli gurur simgelerinden biri olacak. Kültür ve sanata destek olmaya devam edeceğiz” dedi. Sanata verilen her desteğin, toplumun geleceğine ışık tuttuğunu ve sanatsever nesiller yetişmesine katkı sağladığını vurgulayan Mesut Sancak; başta proje direktörü olmak üzere, sergiye büyük emek verenlere, ellerindeki eserleri emanet edenlere teşekkür etti.

‘BİR DÖNEMİ GÖRECEKSİNİZ’

Serginin proje direktörü Fahri Özdemir, İbrahim Çallı’nın Türk resminin gelmiş geçmiş en önemli ismi olduğunu dile getirdi. Özdemir, “Cumhuriyet tarihindeki ressamlara baktığınızda hepsinin hocası İbrahim Çallı... Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Cemal Tollu, Elif Naci, Cevat Dereli, Malik Aksel ve nice sanatçılar… Hepsi onun atölyesinden geçmiştir. Aydın, muhalif, sözünü hiçbir zaman sakınmayan, sofraların aranan en sıkı entelektüelidir. Neyzen Tevfik’in de en yakın arkadaşı” diye konuştu. Özdemir şöyle devam etti: “Bu serginin en önemli özelliği şu ki bir dönemi sanat eserleriyle göreceksiniz. Yani, 1906’dan 1960’a kadar olan Anadolu’yu, ülkemizi, Cumhuriyet’i ve bu topraklardaki inanışları canlı ve en içten şekilde göreceksiniz.”

17 Nisan’a kadar açık olacak serginin gezilmesi sırasında da, COVID-19 önlemlerine özen gösterilecek. Sergi, pazartesi günleri hariç; hafta içi 10.00-19.00 / haftasonu ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

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ALBÜM DE HAZIRLANDI

Sergi ile birlikte Türkçe ve İngilizce olarak 400 sayfalık kapsamlı bir albüm de hazırlandı. Albümde, Doğan Hızlan, Prof. Dr. Zafer Toprak, İlona Baytar, Abidin Celal Bizzet ve Evrim Altuğ’un da, İbrahim Çallı ile ilgili inceleme yazıları bulunuyor. Sergi ile aynı ismi taşıyan albüm de, sergi gibi bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı İbrahim Çallı albümü olma özelliği taşıyor.