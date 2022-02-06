IBM’in kilit noktası Yücealp’e emanet

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Son 5 yıldır IBM’in Türkiye İnsan Kaynakları departmanını idare eden Pınar Yücealp yeni görevi için Dubai’ye uçtu. Pınar Yücealp, Hacettepe İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü bitirip Bilkent Üniversitesi’ne akademisyen olarak girdi. 5 yıllık bu görevin ardından, kurumsal hayata geçmek için şehir değiştirip İstanbul’a taşındı. 20 yılı aşkın süredir, insan kaynakları ve yetişkin eğitimi konusunda farklı şirketlerde uzmanlaştı. DHL Ekspres, MCT Danışmanlık, Groupama ve Zurich Sigorta gibi yabancı şirketler çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Son 5 yıldır da IBM’de Türkiye İnsan Kaynakları departmanını yönetti. Pınar Yücealp’in son görevi, nüfusunun yüzde 80’i yabancılardan oluşan Dubai’de, IBM’in Ortadoğu ve Afrika Bölgesinden Sorumlu İnsan Kaynakları liderliği oldu.

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BABAMIN DEDİĞİNİ YAPTIM

Başarı öyküsünü Hürriyet’le paylaşan Pınar Yücealp, Ankara’da bankacı bir anne ve babanın üç çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Pınar Yücealp, 15 yıl önce kaybettiği babası Özer Yücealp’in hayatına nasıl yön verdiğini şöyle anlattı: “Erkek kardeşim daha 15’ine geldiğinde babamın arabasını kaçırmaya başladı. Benim hiç böyle hevesim yoktu. 18 yaşıma gelince babam kolumdan tutup, “Hadi ehliyet alacağız. Araba kullanmayı ben öğreteceğim sana. Hayatın boyunca hiçbir zaman kimsenin seni bir yerden bir yere götürmesine muhtaç olmayacaksın. Ne bana, ne kocana ne de başka birine. Üniversiteyi de okuyup kendi ayakların üzerinde duracaksın’ dedi. Sadece araba kullanmayı değil daha anaokulunda İngilizce konuşmayı, salon masasını duvara dayayıp evde tenis oynamayı, bisiklete binmeyi de babamdan öğrendim. Babaannem Bezmiye Yücealp Cumhuriyet’in ilk kadın öğretmenlerinden biriydi. İzmir’de o yıllarda okula bisikletle gider gelirdi. Babam beni yetiştirirken kendi annesini örnek aldığını söylerdi. Babam da zor dönemlerden geçmiş. 1970–1980’li yıllarda uzman olarak başladığı Öğretmenler Bankası’nda genel müdür yardımcılığına ulaşmış. Gelişimi, değişmeyi, öğrenmeyi, öğrendiklerini öğretmeyi, yurtdışına çıkmamı çok isterdi. Şimdi seyahat için değil, çalışmak için çıktım yurtdışına.”

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Z KUŞAĞINDAN TERSİNE MENTORLUK

Pınar Yücealp, ‘Z kuşağıyla’ olan ilişkisini de anlattı: “Hep aynı işi yapmaya çalışırsan, bir gün robotlar işini elinden alır. Gelecekte, insanın değer yaratacağı meslekler ayakta kalacak. Z kuşağından bahsediyoruz. Biz işe alıyoruz artık onları. Bu çocuklar dijital dünyaya doğmuş. Doğdukları andan itibaren teknolojinin kucağındalar. Bu insanları iş hayatına çekmek, onlardan tersine mentorluk alıp, onları kullanmak, onlardan faydalanmak da çok kritik.”