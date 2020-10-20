MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriIBM'in gelirinde dikkat çeken düşüş
GeriEkonomi IBM'in gelirinde dikkat çeken düşüş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 01:18 | Son Güncelleme:

IBM'in gelirinde dikkat çeken düşüş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
IBM'in gelirinde dikkat çeken düşüş
Abone Olgoogle-news

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 azalarak 17,6 milyar dolara düştü.

IBM, temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 azalışla 17,6 milyar dolara geriledi. IBM, 2019'un üçüncü çeyreğinde 18 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6'lık artış göstererek 1,69 milyar dolara çıktı. IBM'in net karı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,67 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 2,58 dolar olarak kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle