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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.07.2021 - 09:14 | Son Güncelleme:

IBM'in geliri beklentileri aştı

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IBM'in geliri beklentileri aştı

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir yüzde 3,4 artışla 18,7 milyar dolara yükselerek beklentileri geride bıraktı.

IBM, nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 artarak 18,7 milyar dolara çıktı.

Şirketin bu dönemde piyasa beklentilerini geride bırakan ikinci çeyrek gelirinin 18,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. IBM, 2020'nin ikinci çeyreğinde ise 18,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise yılın ikinci çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 1,33 milyar dolara geriledi. IBM'in net karı geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,36 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kurumun geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,52 dolar olan hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 1,47 dolar olarak kaydedildi.

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