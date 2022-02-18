İBB’ye 1 milyar liralık borçlanma yetkisi

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İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü’nün talebi üzerine, 2022 yılı bütçesinde yer alan finansman ihtiyacına istinaden sosyal yardımlar ve ihtiyaç sahiplerinin mal alımlarında kullanılmak üzere 1 milyar lira borçlanma yapabilmesi için İBB Meclisi’nden yetki istedi. Teklifi değerlendiren Plan ve Bütçe Komisyonu, 1 milyarlık borçlanma teklifi yerine 500 milyon lira tutarında iç borçlanmayı uygun gördü. Bu görüş doğrultusunda oylanan rapor oy birliğiyle kabul edilerek, İBB’ye 500 milyon lira borçlanma yetkisi verildi. İBB Meclisi ayrıca, toplu ulaşımda, özel halk otobüslerini sübvanse etmek için de yine 1 milyar lira iç borç talebinde bulunan İBB yönetiminin teklifi, İBB Meclisi’nin komisyon kararı doğrultusunda, talebi 500 milyon lira olarak kabul edilip, İBB Meclisi’nden oy birliğiyle geçti..

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18 ARSA SATILIĞA ÇIKTI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi mali kaynak yaratmak için Beyoğlu, Kağıthane, Eyüpsultan, Üsküdar, Pendik ve Sarıyer’deki 30 arsasını satmak için İBB Meclisi’nden onay istedi. Meclis 12 arsa için ret kararı aldı, 18 arsanın satışına ise izin verildi. İBB arsa satışına gerekçe olarak küresel ölçekte dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik sorunları gösterdi. Teklifi değerlendiren komisyon, İBB sorumluluğunda kentsel dönüşüm çalışması yapılması gereken bölgeler ve acilen tasfiyesi gereken çok sayıda riskli yapı bulunduğundan, satışı talep edilen taşınmazların kentsel dönüşüm çalışmalarında ve riskli yapılar tasfiyesi işlemleri ile belediyenin ihtiyacı için yapılacak kamulaştırmalarda takas, trampa yöntemi ile kamusal amaçla değerlendirilmesi gerektiği savunup, 12 arsanın satış talebini uygun bulmadı. Komisyonda 18 arsanın satışına ise onay çıktı.