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İBB'nin yeni taksi plakası teklifi yine reddedildi

#İBB#Taksi#Plaka
İBBnin yeni taksi plakası teklifi yine reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayı UKOME toplantısında görüşülen 5 bin yeni taksi teklifi 14. kez reddedildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayı UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısı Fatih'te bulunan Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda 500'ü engelli erişimine özel olmak üzere 5 bin yeni taksi teklifi görüşüldü. 14. kez gündeme getirilen teklif oy çokluğu ile reddedildi.  Toplantıda konuşan ve teklifin gerekliliğini savunan İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım taksi ile ilgili şikayetlerin arttığını belirtti.

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Verileri paylaşan Yıldırım, 2019 yılında İBB Çözüm Merkezi'ne gelen şikayet sayısının 103 bin 669 iken 2021 yılında bu rakamın 158 bin 719'a çıktığını söyledi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu," İstanbul'da sayının artışına gerek yok. Sorunlar belli. Tarife, teknoloji, trafik sıkıntısı var. Yolcu seçme konusu şoför kaynaklı bir sıkıntı. Yetkililerle oturup bunu çözmek isteriz. İstanbul'da gerçekten taksi sayısında artışa ihtiyaç yok. Her toplantıda olduğu gibi aynı fikirdeyiz. İstanbul'da taksi artışını gerek görmüyoruz." diye konuştu.

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#İBB#Taksi#Plaka

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