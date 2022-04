İBB’nin toplu ulaşıma zam talebi reddedildi

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), olağanüstü toplanan Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşıma fiyatlarına yüzde 50, servislere yüzde 40 zam talebinde bulundu. İBB’nin zam talebi oy çokluğuyla reddedildi. Adalar’da bin 500 bisikleti saatlik, günlük kiralama yöntemi yerine "kullandıkça öde" teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda taksicilere de zam isteyen Taksiciler Esnafı Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Kulak çınlaması esnafın kötü sözleriyle olurmuş. Şu an da kulaklarımız bol bol çınlıyor. Esnaf eylem yapmak istiyor" dedi.

İBB, akaryakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarına yüzde 50, servislere ise yüzde 40 oranında zam talebinde bulundu. İBBnin teklifi, bugün olağanüstü toplanan UKOME toplantısında değerlendirildi. Toplantıda oda başkanları maliyetlerin arttığını dolayısıyla mevcut fiyatlandırmaların esnaf açısından yetersiz kaldığını belirtti. Toplantıda konuşan İstanbul Taksiciler Esnafı Odası Başkanı Eyüp Aksu da taksiciler için yüzde 60 oranında zam talepleri olduğunu belirtti. Aksu, konuşmasında esnafın eylem yapmak istediğini ifade ederek, "Esnaf bizi sürekli sıkıştırıyor. Haklı olarak paypass etmeye çalışıyoruz. Yok geliriz camları kırarız, şunu yaparız bunu yaparız. Belki uygun bir tabir olmayacak ama özür dileyerek ifade ediyorum eskiden yöneticiydim. Eski Oda Başkanımız Ankaradan geliyoruz. Oda Başkanı dedi ki ’Kulaklarım çınlıyor Başkan. Senin kulakların çınlıyor mu’ dedi. Ama benim şu an sürekli kulaklarım çınlıyor. Kulak çınlaması esnafın kötü sözleriyle olurmuş. Şu an da kulaklarımız bol bol çınlıyor. Esnaf eylem yapmak istiyor. Biz sakin olun diyoruz. Biz hem genel idaremizle, hem yerel idaremizle konuşur bu sorunu çözeriz. Kontak kapatmak istiyor. Şu an da uygun görmüyoruz. Toplantılarda hallederiz diyoruz" dedi.

"KONTAK KAPATMAYI UYGUN BULMUYORUZ"

Taksicilerin taksimetre açmak istemediğini, alınan ücretlerin yüzde 60ının akaryakıta gittiğini ifade eden Aksu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Odaya gidemez hale geldik. Gerçekten esnafın çok büyük bir tepkisi var. Konuyla ilgili diğer illeri örnek gösteriyorlar. Diğer illerde zam yapıldı ama neden siz zam alamıyorsunuz diye siz ne işe yarıyorsunuz diye esnafın bize haklı olarak baskısı var. Öyle sıkıntılar oluşmaya başladı ki, taksi duraklarımızdan taksilerimiz havalimanlarına gitmez hale geldi. Gidiyor ve dönüşte boş geri dönüyor. Aldığı ücretin yüzde 60nı akaryakıta veriyor. Geçimini de sağlayamaz hale geldi. Bazı şoför arkadaşlarımız telefon ediyor. ’Başkan haberin olsun biz taksimetre açamayız. Pazarlık usulü gidiyoruz’ demeye başladı. Bu da bizim kesinle tasvip etmediğimiz bir durum. Buna da kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Sürdürülebilirlik halinde bizim oranlarımız iyileştirilmeli. Esnaf olarak eylemi, kontak kapatmayı uygun görmüyoruz bu süreçte."

OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından zam teklifi oylamaya sunuldu. İBB ve esnaf odalarının teklifi oy çokluğu ile reddedildi. Öte yandan İBB tarafından sunulan Adalar’da bin 500 bisikleti saatlik, günlük kiralama yöntemi yerine "kullandıkça öde" teklifi oy birliğiyle kabul edildi.