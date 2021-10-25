İBB'nin taksi projesi... Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: Bu rakamlar inanılacak gibi değil

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İBB'nin önerdiği yeni taksi sitemine ilişkin konuşan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, sistemin mümkün olmayacağını belirtti.

"İBB Başkanımız UKOME toplantısı yaklaştıkça İstanbul halkıyla bizi düşman etmeye çalışıyor." diyen Aksu, "Ayrıca araçlarda çalışan şoför arkadaşlar ile bizi düşman etmeye çalışıyor. Perşembe günü yine toplantı var 5 bin plaka artışı tekrar gündeme gelecek. İmamoğlu bunun alt yapısını hazırlıyor. 5 bin plaka UKOME kararıyla geçmediği için İstanbul halkı ve şoförlerle bizi düşman etmeye çalışıyor." dedi.

Aksu sözlerine şöyle devam etti:

6 bin 622 lira vereceğini söylüyor bir önceki açıklamasında ne yazık ki 4 bin liralardan bahsediyor. Böyle bir kazanç yok, taksiler böyle bir para kazanmıyor. Bir araçta 3 kişiyi çalıştıracağını ifade ediyor. Yaklaşık 30 binlik giderken bahsediyor. Bir taksi kesinlikle bu kadar para kazanamaz amacı burada siyasi bir rant.

Böyle bir kazancı karşılaması mümkün değil. Belediyenin farklı birimlerinden bu parayı aktaracak diye düşünüyoruz. Biz sahada taksicilik yapıyoruz taksici esnafımız böyle paralar kazanmıyor. Şoförler buna kesinlikle inanmıyor bu algılar siyasi algılar. UKOME toplantısı yaklaşınca İBB Başkanımız İstanbul'un sorunlarını örtbas etmek adına taksi sorununu sürekli gündeme getiriyor. İnanılacak gibi değil bu rakamlar afaki rakamlar.

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Belediye başkanımıza özellikle sesleniyoruz; buyurun beraber ortak çalışalım, var olan ticari taksilerin çalışma düzeniyle alakalı rehabilite yapalım, eğitimler verelim, teknolojiye geçelim. Böylelikle taksilerdeki davranış sorunu ortadan kalkacak" diye konuştu.

"6 BİN LİRA VERMEZ İNANMAM"

Projeyi değerlendiren taksici Kıyasettin Aksungur ise, "Yeni sistemi görmek lazım. Önce bir arabaları piyasaya çıkarması lazım. Nasıl halk otobüslerini kendi himayesine aldıysa taksilerde de aynısını yaparsa sıkıntı olmaz ama 6 bin lira vermez inanmam 3-4 bin lira maaş verebilir" diye konuştu.

"SERBEST ÇALIŞMAK DAHA İYİ"

Taksici Kenan Kaya, "O sistemin yürüyeceğini sanmıyorum. Taksici nasıl olsa 'maaşım geliyor' der, çalışmaz vatandaş daha mağdur olur bence. Yeni sistem olmasa daha iyi olur serbest çalışmak daha iyi olur" dedi. Taksici İsmail Tar, "Bu memleket için iyi yapılan her şey Allah razı olsun derim neden karşı gelelim?" dedi. Taksici Cüneyt Uygun ise, "Destekliyorum inşallah olur" ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU: MAAŞLARI AYLIK NET 6 BİN 622 TL OLACAK

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 8 maddelik yeni taksi sistemini açıkladı. Taksicilerin maaşları, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil, ortalama aylık net 6 bin 622 TL olacak. İBB, performanslara göre yılda iki kez prim ödeyecek.

İşe gidiş gelişlerinde servis hizmeti sunulacak. Tek tip giyim dönemine geçilirken, giysiler yılda iki kez İBB tarafından sağlanacak. Günlük bir öğün de yemek ücretleri ödenecek. Taksicilerin bundan sonra çalışma süreleri haftada 45 saatle sınırlı olacak.

Taksi esnafı haftanın bir günü tatil yapabilecek. İş kanunda yer alan yıllık izinleri kullandırılması sağlanacak. İBB'den müşteri odaklı eğitim alacak taksicilerin, ders aldığı süreler de çalışma saati içerisinde değerlendirilecek.

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Çalıştıkları süre boyunca SGK primleri düzenli olarak ödenecek. Şoförlerin aileleri de SGK sisteminden yararlanabilecek. İBB, yolculara puanlama hakkı da getirecek. Taksicilerin davranışları elektronik olarak takip edilip, değerlendirilecek. Yolculuk hizmetinin kalitesi koltukların arkasında bulunan tabletler üzerinden puanla sağlanacak. Ay sonunda da yüksek puanlamalar, şoförün maaşına prim olarak yansıyacak.

Aynı zamanda arabanın içinde olan izleme kameraları, ön koltukların arkasına ve orta dikiz aynasına yerleştirilecek. Hem şoförün, hem de yolcunun kolayca ulaşabileceği panik butonları da taksilerde yer alacak. Ödemelerde de, İstanbulKart ve kredi kartı sistemini uygulanacak. Yeni sistemde 7/24 kesintisiz iletişim için çağrı sistemi kurulması planlanırken, kayıp eşyaların da bulunması kolaylaşacak. Filo yönetiminde, parmak izi sistemi oluşturularak araçların güzergahları, şoförü ve hangi saatlerde kullanıldığı da takip edilecek.