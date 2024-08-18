İBB’den kentsel dönüşüme yüzde 65’e varan destek

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İstanbul’da, riskli binaların kolayca tespit edilmesini sağlayan ‘hızlı tarama testi, tek yapı dönüştürme ve KİPTAŞ aracılığıyla, asgari ücretin altında ve sabit taksitlerle sosyal konut üretme’ projelerimiz, kentsel dönüşümde motivasyonu hızlandırmıştır” dedi.

İmamoğlu, paketle ilgili olarak şunları söyledi: “İnşaat maliyetlerinin yüzde 40 ila yüzde 60’ı kadar mali destek vereceğimiz bir süreci başlatıyoruz. Hane halkı geliri iki ya da üç asgari ücret olanların emekli olması halinde ise, kentsel dönüşüm mali destek oranı yüzde 45 ile 65’e kadar çıkabilecek. İBB’yle işbirliğiyle yürütülecek bu sürecin her aşamasında vatandaş, kamu gücünün yanında olduğunu hissedecek. Vatandaşlarımızın KİPTAŞ güvencesiyle, en uygun şartlarda, en hızlı biçimde yeni ve güvenli evlerine kavuşacak. Dar gelirli vatandaşlarımız için bir can suyu görevi olacak. Öte yandan ilçe belediyelerinin işbirliği, hızlı tarama testlerini yaygınlaştıracak, çok daha hızlı ve etkili sonuçlar alacağı bir süreci harekete geçirecek.”

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PAKETTE NELER VAR

Destek Paketi, 11 Temmuz’daİBB Meclisi’nde onaylandı. KİPTAŞ ile uzlaşma sağlanan projeler için uygulanacak olan destek, hane halkı gelirinin net 2 ile 3 asgari ücret arasında olması durumunda oransal olarak yansıtılacak. Düşük gelirli vatandaşlara borçlanma bedelinin yüzde 40 ile yüzde 60’ı, bu vatandaşların emekli olması halinde ise borçlanma bedelinin yüzde 45 ile yüzde 65’i kadar destek verilecek.