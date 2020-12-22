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Ekonomi
Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 22.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İBB’den İstanbullulara su tasarrufu çağrısı

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İBB’den İstanbullulara su tasarrufu çağrısı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, barajların alarm verdiği İstanbul’da kısa, orta ve uzun vadedeki su politikalarını masaya yatırmak amacıyla haftalık mesaisine İSKİ’de başladı.

Öncesinde, beraberinde İSKİ Genel Müdürü Rauf Mermutlu ile birlikte kameraların karşısına geçip, değerlendirmelerde bulunan Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin kurak bir sezon geçirdiğini ve geçen yıl da benzer kuraklık yaşandığını, bu nedenle şehirlerin ciddi anlamda su sorunuyla karış karşıya olduğunu, İstanbul’un da bu şehirlerden biri olduğunu ve su sorununa, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler bulmak için çalışacaklarını söyledi.

İBB’den İstanbullulara su tasarrufu çağrısı

KURAKLIK SORUNU VAR

İstanbul’da, barajların su toplama değil, kuraklık sorunu olduğunu belirten İmamoğlu, “Tabii yakın zamanda, ‘İstanbulluların su sorunu vardır’ demiyoruz. Ama İstanbulluların elbette dikkat etmeleri lazım. Yani suyu en tasarruflu biçimde kullanmaları lazım. Musluktan gereksiz yere suyu akıtmamak gibi aslında birçok prensibi var. Aslında biz bir nevi spotlar şeklinde yayınlamaya devam ediyoruz, yayınlamaya da devam edeceğiz, bilgilendireceğiz. Şehrin su sorununu seçimler öncesinde söylendiği gibi 2040 yılına kadar çözülmemişti. Başta Melen Barajı bitmemiştir. Ve şu anda ne yazıktır ki Kanal İstanbul gibi vahşi problemler beklemektedir. Bu problemleri aşmak içi en üst seviyede kararlı bir tanıtım ve propaganda faaliyetlerine devam edeceğiz” dedi.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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