İBB’de kiralara zam yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İBB yönetiminin gönderdiği teklifte yer alan ve pandemi sürecinde kiraların ertelenmesi, kısıtlama nedeniyle kapalı olan kiracıların kira tahakkuku yapılmamasını gündeme aldı. İBB Meclisi’nin önceki gün yapılan oturumunda sadece İBB kiracıları için talep edilen uygulama Ak Partili üyelerin önerisiyle, İBB’ye bağlı kuruluşlar olan İSKİ ve İETT ile birlikte belediye iştirakleri kiracılarını da teklif kapsamına dahil edildi.

Meclisin aldığı karara göre, koronavirus salgınına karşı verilen mücadele kapsamında yolcu hareketliliğinin minimum seviyeye düşmesi nedeniyle, işletmelerin içinde bulunduğu finansal zorluklar göz önüne alınarak, “İstanbul Şehirlerarası ve Uluslararası Yolcu ve Otobüs Terminali” içerisindeki ticari alanlardan, kısıtlamalar sürecince, kira bedellerinin yüzde 75 oranında indirim yapılacak. Kısıtlamalar sebebiyle faaliyeti durdurulan veya fiilen faaliyette bulunamayan kiracılar adına faaliyetlerinin durdurulduğu süre zarfında kira bedeli ve ecrimisil tahakkuk ettirilmeyecek. Ayrıca kiracıların kira bedellerinde, 19 Mart 2020 tarihinden, pandemi süreci sona erinceye kadar sürede kira artışı uygulanmayacak. AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB’nin geçen dönemde, Kültür AŞ’nin kiracıları olan büfelere yüzde 60-70’e varan astronomik kira artışları ve tasarım bedeli adı altında 500 bin liraya varan “Hava paraları” talep ettiğini söyleyip, “Pandemi sürecinde esnafın sıkıntıları varken, normal kira artışı bile yapılmaması gerekirken, astronomik kira artışının ertelenmesi babında Meclis kararı çerçevesinde, bu zam ve hava parası taleplerinin iptal edilmesi gerekir” dedi.

RİSKLİ YAPIYI YENİLEYEN HAK KAYBINA UĞRAMAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstanbul genelinde uygulanacak önemli bir karar imza attı. İBB Meclisi’nden oy birliğiyle geçen, mevcut planlara eklenen plan notu değişikliğiyle, bundan böyle İstanbul’da riskli binalarını yıkıp yeniden yapmaları halinde hak kaybına uğrayacakları korkusuyla, riskli binalarda oturmak zorunda kalan vatandaşların önlerindeki yasal engel kaldırıldı. Yeni karara göre, riskli binası olanlar, binalarını yenilemeleri halinde hak kaybına uğramayacak.