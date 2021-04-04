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Ekonomi
Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 04.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İBB taziye yemeği için ihaleye çıktı

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İBB taziye yemeği için ihaleye çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yakınlarını kaybeden ailelere taziye yemeği vermek için ihaleye çıktı.

İlk etapta 2.9 milyon adet satın alınacak kumanyada kavurma, pilav, ayran ve lokma tatlısı bulunacak. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği ihale, 16 Nisan 2021 günü İBB Bakırköy ek hizmet binasında yapılacak.

İhalede; et kavurma, pilav, lokma tatlısı, ayran ve ekmekten oluşan 2 milyon 904 bin adet ‘taziye yemeği menüsü’ alımı yapılacak. Şehirler arası cenaze nakillerinde ise sandviç, meyve suyu ve sudan oluşan ‘kumanya menüsü’ ile 2 milyon 640 bin adet ‘taziye lokma tatlısı’ alımı gerçekleşecek. İhale şartnamesinde, işçilik dahil tüm malzemelerin hazırlaması ve teslimatının teklif edilecek fiyata dahil olacağı belirtildi.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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