İBB, İstanbul için teknolojileri yarıştırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Young Guru Academy (YGA) ortak projesi çerçevesinde, 159 girişim içerisinden seçilen 6 yaratıcı proje, İBB tarafından hayata geçirilecek. Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinliğin açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, teknoloji ihraç eden bir ülke olma hayalini dile getirip, “Türkiye ve İstanbul’un teknolojiyi ithal eden değil, tam aksine fazlasıyla ihraç eden ülkeye ve şehre dönüşmesini istiyoruz. Dünyanın, yeni teknolojilerle kendini ispat eden şehirlere ihtiyacı var. İstanbul’da bu fırsatların var olduğunun farkındayız. Bunun yolu gençlerden, girişimcilği teşvik eden bir modelden geçiyor” dedi. İmamoğlu, ortaya çıkan ürünleri hayata geçirecekleri sözünü verdi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da, önceki kamu görevinde de dijitalleşmeye önem verip, teşvik edici bir konumda bulunduğuna vurgu yapıp, Teknolojiyi önce İstanbul’a daha sonra Türkiye’ye daha sonra da dünyaya yayan bir noktada olmak en büyük hayalimdi” dedi.

159 GİRİŞİMCİ ARASINDAN SEÇİLEN 6 ŞİRKETİN PROJELERİ

Kodeco: Temiz enerji ve akıllı teknolojilerle geleceğin ulaşım çözümleri.

Reengen: Enerji değer zincirinde üretimden tüketime kadar uçtan uca veri analizi çözümleri.

BakTek: Mikrobiyolojiyi ileri teknoloji kullanarak atık su sistemlerinin daha verimli çalışmasını sağlayan inovatif ürünler projesi.

Stroma: Kazaları azaltmak için sürücü ve işçi davranışını analiz eden yapay zeka tabanlı bir ara yüz projesi.

Bluedot: Elektrikli araç şarj cihazlarını sürücülerle en uygun şekilde bağlama projesi.

Duckt: Tak&çalıştır evrensel adaptörü ve IoT şarj çözümüyle kamusal alanın düzenlenmesi ve MaaS için daha iyi bir deneyim.