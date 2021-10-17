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İBB, İETT Ayazağa Garajı'nın satışı için ihaleye çıkıyor

#İETT Ayazağa Garı#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İETT Garajı
İBB, İETT Ayazağa Garajının satışı için ihaleye çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer Ayazağa'da bulunan 49 bin 360 metrekarelik İETT garajı arazisini 1 milyar 200 milyon lira tahmini bedel üzerinden ihale ile satılığa çıkardı.

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Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, İBB'ye bağlı kuruluşlardan İETT, Ayazağa'daki garajını arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü ile inşaat yapılması için ihale düzenledi.

Ayazağa Mahallesi'nde, 10636 ada 3 parselde yer alan, 49 bin 360 metrekarelik garaj arazisinin ihale şartname bedeli KDV dahil 25 bin lira olarak hesaplandı.

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Teklif mektupları, ihalenin yapılacağı 27 Ekim'e kadar idareye teslim edilmesi gerekirken, isteklilerin teyitli banka referans mektupları ile bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 1 milyar 500 milyon liradan az olmadığını belgelemeleri talep edildi.

Söz konusu arazinin tahmini bedelinin 1 milyar 200 milyon lira artı KDV olduğu belirtildi.

İBB Meclisi'nin geçen cuma yapılan oturumunda, belediye yönetiminin 5 ilçedeki taşınmaz satışı için izin talebi reddedilirken 9 ilçedeki taşınmazların satışına onay çıkmıştı.

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#İETT Ayazağa Garı#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İETT Garajı

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