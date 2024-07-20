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İBB, Boğaz manzaralı arsasını satıyor

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#SARIYER#İBB#Arsa Satış
İBB, Boğaz manzaralı arsasını satıyor
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 07:00

SARIYER Tarabya sahilde, Boğaz’ın en değerli arazilerinden biri olan ve Grand Trabya Oteli’nin işgalci olarak kullandığı, mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait, 829 metrelik taşınmazını, satışa çıkarıldı.

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Boğaz manzaralı arsa, imar planlarında “Turizm Tesis Alanı artı yola terk” olarak görülüyor. Halen Grand Tarabya Oteli tarafından kafeterya ve restoran olarak kullanılan ve metrekaresine parsele, 398 milyon lira muhammen bedel biçildi.  İBB’nin ihale ilanlarında yer alan bilgiye göre, söz konusu parsel, 31 Temmuz’da kapalı teklif artırma usuluyla satışa sunuldu.

11.9 milyon tl yatırılmalı

İBB Başkanlığı’nın Saraçhane’deki binasındaki Encümen Salonu’nda kapalı teklif usulüyle yapılacak ihaleye katılmak isteyenler, ihale şartnamesini, belediyenin Bakırköy’deki ek hizmet binasındaki Emlak Şube Müdürlüğü’ünden 10 bin liraya satın alabilecek. Şartnameye göre, söz konusu ihaleye katılacakların, 11 milyon 943 bin lira geçici teminat bedeli yatırması gerekiyor. İhale günü ve saatine kadar teklif verilebilecek.

 

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#SARIYER#İBB#Arsa Satış

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