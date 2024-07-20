İBB, Boğaz manzaralı arsasını satıyor

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Boğaz manzaralı arsa, imar planlarında “Turizm Tesis Alanı artı yola terk” olarak görülüyor. Halen Grand Tarabya Oteli tarafından kafeterya ve restoran olarak kullanılan ve metrekaresine parsele, 398 milyon lira muhammen bedel biçildi. İBB’nin ihale ilanlarında yer alan bilgiye göre, söz konusu parsel, 31 Temmuz’da kapalı teklif artırma usuluyla satışa sunuldu.

11.9 milyon tl yatırılmalı

İBB Başkanlığı’nın Saraçhane’deki binasındaki Encümen Salonu’nda kapalı teklif usulüyle yapılacak ihaleye katılmak isteyenler, ihale şartnamesini, belediyenin Bakırköy’deki ek hizmet binasındaki Emlak Şube Müdürlüğü’ünden 10 bin liraya satın alabilecek. Şartnameye göre, söz konusu ihaleye katılacakların, 11 milyon 943 bin lira geçici teminat bedeli yatırması gerekiyor. İhale günü ve saatine kadar teklif verilebilecek.