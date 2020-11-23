IBAN yazmadan para transferi dönemi başlıyor

Müşteri talep ve ihtiyaçlarına uygun yenilikçi ürünleriyle sektörüne yön veren VakıfBank, dijitale yaptığı yatırımlarda hız kesmiyor. Özellikle pandemi sürecinde müşteri deneyimi konusuna da ağırlık veren VakıfBank, son olarak Bireysel Mobil Bankacılık uygulamasını yeniledi. VakıfBank Mobil’in kullanıcılar tarafından beğenilen özelliklerinin korunduğu yeni uygulamayla birlikte artık müşteriler işlemlerini daha az adımla daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Yeni VakıfBank Mobil ile ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, güncellemeyle birlikte uygulamanın, IOS ve Android işletim sistemli cihazlarda son dönemde yapılan yeniliklerle uyumlu hale geldiğini belirtti. Yeni teknolojilere uyumlu hareket ederek, müşteri deneyimini iyileştiren yenilikleri, VakıfBank müşterileriyle buluşturmaktan memnuniyet duyduklarına dikkat çeken Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

“VakıfBank olarak uygulamalarımızın kullanıcı dostu olmasına büyük önem veriyoruz. Müşterilerimiz de VakıfBank Mobil deneyimlerini bizimle paylaşarak kendileri için yaptığımız bu yatırımların ne kadar yerinde olduğu konusunda geri bildirimde bulunuyor. İçinde bulunduğumuz bu dijital dönem, bankacılık işlemlerinin mekândan bağımsız, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını gerektiriyor. Biz de bu yönde devreye aldığımız ürünlerle hem müşterilerimize hem de sektörümüze katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.”

‘HESAP VE KARTLARA TEK TIKLA ULAŞIM’

Yenilenen VakıfBank Mobil ile artık hesap ve kartlara tek dokunuşla ulaşılabileceğine dikkat çeken Üstünsalih, en çok kullanılan para transferi ekranında da büyük değişiklikler yapıldığının altını çizdi. Abdi Serdar Üstünsalih, “VakıfBank müşterileri artık para gönderme işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirken, geçmişe yönelik varlıklarını da daha kapsamlı bir şekilde sorgulayabilecek. Ayrıca yeni uygulamamızda müşterilerimizin talebi üzerine birçok yeni özelliği devreye aldık. Tüm bu yeniliklerin yanında müşterilerimiz ve sektörümüz için yenilikçi diyebileceğimiz uygulamalarımıza da zemin olacak altyapı çalışmalarını da tamamlamış olduk. Bu yenilikçi uygulamaları da pek yakında duyurmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

IBAN YAZMADAN PARA TRANSFERİ

TCMB ve BKM tarafından geliştirilen kişisel özel bir bilginin bir hesaba tanımlanmasıyla kolay para gönderimi sağlayan KOLAS sisteminde de öncü olduklarına dikkat çeken Üstünsalih, “Finans sektörünün en yenilikçi en enerjik en aktif bankasıyız. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisindeyiz. TCMB ve BKM’nin geliştirdiği Kolay Adres Sistemi’ne uyum süreçlerini de bu anlayışla hızla başlattık. Devreye aldığımız Kolay Adres Sistemi, hizmet anlayışımıza paralel, yenilikçi bir yaklaşım. Hayatın hızlı akışında IBAN bulup yazmak gibi zaman alan bir işlemi ortadan kaldırıyor. VakıfBank olarak özellikle pandemi döneminde müşterilerimizin finansa kesintisiz ulaşabilmesini bir görev olarak görüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Yenilenmeyle birlikte VakıfBank Mobil Bireysel Müşterilerinin kullanabilecekleri yeni özellikler:

Tüm hesap ve kart bilgilerini tek ekranda görme

Tek ekranda hızlı para gönderme

Detaylı varlık dağılımı

Ana sayfadan IBAN paylaşma

Hesap hareketlerinde dekont paylaşma

Adres güncelleme işlemleri

Belgelerim menüsünden ekstre yönetimi

SWIFT işlemlerine IBAN Okuma özelliği

Para Transfer işlemlerinde IBAN Doğrulama hizmeti