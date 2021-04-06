IATA tarafından geliştirilmişti...  Dijital seyahat kartı uygulayacak ilk ülke belli oldu

Koronavirüsle mücadelede dijital seyahat kartı uygulaması Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından hayata geçirilmişti. Kişilerin aşı ve test bilgilerinin yer alacağı dijital seyahat kartına Singapur önümüzdeki ay geçiş yapacak.

CNBC'nin haberine göre sistemi ilk uygulayacak ülke ise Singapur olacak. Geçiş, Singapur Havayolları tarafından başarıyla test edildi . Emirates, Qatar Airways ve Malaysia Airlines dahil olmak üzere 20′den fazla havayolu da geçişi test ediyor.

Bu yıl nispeten az koronavirüs vakası geçiren Asya iş merkezi Singapur, pandemi sırasında teknolojiyi geliştirme ve kullanma konusunda lider oldu ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak için yeniden açılan ilk ülkelerden biri olmak istiyor.

Şu anda, çoğu ülkeden gelen yolcuların Singapur’a seyahat etmek için uçuşlarından itibaren 72 saat içinde kalkış öncesi Covid-19 testlerine girmeleri gerekiyor ve sonuçlar havalimanı check-in sırasında ve varışta sunuluyor.

PCR TESTİ VE AŞI BİLGİLERİ YER ALACAK

Dijital seyahat kartı, iOS ve Android platformlardan ücretsiz olarak indirilebilecek. Kartta yolcuların koronavirüs testi ve aşı bilgileri bulunacak.Testler ve aşıların yetkili kurumlar tarafından yapılıp yapılmadığı bilgisi de yer alacak.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nden yapılan açıklamada, dijital kartların uçak yolculuklarının yeniden başlayabilmesinde önemli olacağı belirtildi.

MOBİL CİHAZLARDA KULLANILACAK

Mobil uygulamanın bazı ülkelerde uygulanmaya başlanan diğer dijital çözümlerle uyumlu olacağı ifade edildi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği verilerine göre, salgın döneminde sektördeki talep önceki yıla oranla yüzde 70 azaldı.

Sektör temsilcileri, dijital seyahat kartı uygulamasının talepleri hızlı bir şekilde yükseltemeyeceği görüşünde.

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